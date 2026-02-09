Un momento de profunda carga emocional se vivió en la pantalla de Win Sports durante una de sus transmisiones más recientes, cuando Melanie Wanke, periodista monteriana del canal deportivo, rompió en llanto al referirse a la difícil situación que atraviesa el departamento de Córdoba por cuenta de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Sinú.

La comunicadora se disponía a iniciar la previa del partido que Jaguares de Córdoba disputará este domingo en el marco de la Liga Colombiana.

Sin embargo, antes de entrar en el análisis deportivo, pidió unos segundos para enviar un mensaje de solidaridad a sus coterráneos, muchos de ellos afectados por la emergencia invernal que mantiene a cientos de familias damnificadas en Montería y otros municipios del departamento.

“Déjenme enviar un mensaje de solidaridad. La verdad es que estamos atravesando un momento muy difícil en toda Córdoba, en toda Montería”, expresó Walkie en vivo.

Su voz comenzó a quebrarse mientras hablaba en primera persona, reconociendo que ella misma vive en uno de los sectores golpeados por las aguas. La emoción terminó por sobrepasarla y, entre lágrimas, confesó lo duro que ha sido ver de cerca la afectación que enfrentan tantas familias.

“Hablo en primera persona, nos ha tocado”, alcanzó a decir mientras intentaba recomponerse, evidenciando que la tragedia no es ajena ni distante, sino una realidad que golpea incluso a quienes hoy informan desde los medios.

En medio de la emotiva escena, su compañero de cabina le brindó apoyo y acompañamiento, permitiéndole tomar aire antes de continuar. El gesto fue valorado por los televidentes, quienes siguieron el momento en tiempo real y reaccionaron masivamente en redes sociales, destacando la sensibilidad y el compromiso de la comunicadora con su tierra natal.

Luego de expresar su mensaje de solidaridad, Walkie retomó el enfoque deportivo y habló sobre el compromiso de Jaguares de Córdoba. Señaló que, en medio de la adversidad, el fútbol puede convertirse en un pequeño alivio para una afición golpeada por la emergencia.

“Esperamos que sea un buen partido para Jaguares, que por lo menos pueda alegrar a esta gente que no la está pasando nada bien”, afirmó.

Pese al difícil momento vivido en cámara, Melanie Wanke logró recomponerse y continuó con profesionalismo la transmisión, entregando detalles sobre la concentración del equipo y el desarrollo previo del compromiso deportivo.

