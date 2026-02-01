Hace unas horas, los televidentes de Win Sports quedaron sorprendidos por una noticia que no muchos esperaban, pues uno de sus periodistas más reconocidos tomó la decisión de no seguir en el canal después de 9 años.

Se trata del periodista Carlos Alemán, quien a lo largo de su trayectoria allí estuvo en distintos programas, como ‘Saque largo’ y ‘Despierta Win’, además de los noticieros y como comentarista en algunos compromisos de la liga nacional e incluso algunos de las ligas internacionales.

Fue por medio de un video publicado en sus redes sociales que el comunicador social les informó a sus seguidores y televidentes del canal que ya no va a seguir allí, pensando en tener otros retos profesionales.

“Oigan, ¿les cuento algo? Me voy de Win Sports“, comenzó diciendo, muy directo, el periodista deportivo.

Y agregó: “Es que después de 9 años les tengo que decir adiós, chao a toda la gente en Win. A mis compañeros, a mis productores, a la gente que estuvo conmigo durante todo este tiempo, les tengo que decir adiós”.

De hecho, Alemán agregó que esta no fue una decisión sencilla de tomar, pero que igual les agradece a los directivos del canal, liderados por Andrea Guerrero, por respetarle su decisión de dar un paso al costado.

Este es el video en el que anunció su salida del canal deportivo:

Dicho video ya tiene miles de reproducciones y comentarios de las personas pidiendo explicaciones, preguntando por el futuro y mandándole mensajes de apoyo para lo que se viene para él y su carrera deportiva.

Así, el canal le dice adiós a otro de sus principales periodistas, quien ha crecido junto con el medio en los distintos proyectos, para también darle paso a los nuevos talentos que han surgido como el caso de Juan José Mantilla, Sergio Llamas, Valentina Rincón y más.

