Una muy sorpresiva noticia llegó en las últimas horas para el fútbol colombiano, puesto que la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) ubicó a la liga nacional entre las mejores a nivel mundial.

Y es que esta entidad suele sacar rankings cada cierto tiempo para determinar los mejores jugadores, los mejores clubes, las mejores ligas y demás, según sus propios datos y estadísticas.

Así, en el escalafón de mejores ligas del mundo de 2025, la colombiana quedó ubicada en la décima posición, pues subió tres puestos con respecto a 2024 y volvió a los primeros lugares con 1025,5 puntos, según su tabla.

La colombiana es la tercera mejor sudamericana, siendo superada por la brasileña, que ya cuenta con varios de los mejores jugadores del mundo, y la argentina, que destaca por la cantidad de títulos que ofrece cada año.

Así quedaron los diez primeros lugares, según dicha federación:

Esto sorprende porque la colombiana quedó mejor ubicada que otras ligas con mejor presupuesto y quizá mejores jugadores, como la turca, en la que están los colombianos Dávinson Sánchez, Yáser Asprilla y Jhon Jáder Durán, e incluso la belga, que suele meter a sus equipos en competencias europeas como la Champions League o la Europa League.

En la primera posición quedó ubicada la Premier league de Inglaterra, que cada fin de semana destaca por el nivel juego, la intensidad y la rivalidad que hay entre clubes. La sigue la española, que siempre tiene como protagonistas al Real Madrid y el Barcelona, y cierra ese podio la liga brasileña, que cada vez tiene más dinero, inversión y así mismo, mejor nivel.

Así las cosas, lo que demuestra este escalafón es que más allá de los errores arbitrales, el bajo nivel en muchos compromisos e incluso el mal estado de algunos campos, en Colombia se están haciendo las cosas bien para potenciar y exportar futbolistas a varias ligas del mundo.

