El momento que vive Millonarios es bastante preocupante, pues desde hace un año no juega bien al fútbol y eso ha ocasionado que los resultados no sean los esperados, más allá de los fichajes que se han hecho.

Es más, luego de la derrota con el Deportivo Pasto este miércoles, 28 de enero, las directivas tomaron la decisión de despedir al técnico Hernán Torres, quien había llegado a la institución en agosto del año pasado.

Cuáles fueron los números de Hernán Torres con Millonarios

Y es que Hernán Torres se quedó sin ningún tipo de defensa hace rato, ya que además de que no se conseguían los resultados, el técnico improvisaba con sus planteamientos, cambiaba todo el tiempo la alineación titular y el equipo no jugaba bien.

Es más, los números de Hernán Torres como técnico de Millonarios en esta segunda etapa fueron:

19 partidos dirigidos.

6 victorias.

5 empates.

8 derrotas.

40.3 % de rendimiento.

Además, el equipo no clasificó a cuadrangulares en el segundo semestre del año pasado, quedó eliminado de la Copa Colombia contra Envigado (que iba último en la Liga) y perdió rachas importantes que tenía el equipo contra algunos de sus principales rivales, como que volvió a perder contra Nacional en Medellín luego de 8 años, perdió con Junior en Bogotá luego de 8 años y perdió contra Pasto en Pasto luego de 9 años.

Por eso mismo es que la situación era insostenible, pues las directivas aún estaban a tiempo de tomar una decisión para retomar el rumbo justo antes de avanzar más en la Liga y enfrentarse a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

Quién sería el reemplazo de Hernán Torres en Millonarios

Ahora, el conjunto ‘Embajador’ debe moverse rápido para buscar el reemplazo del tolimense y, según se ha mencionado, no sería colombiano, sino extranjero. Es más, los nombres que suenan son:

Rafael Dudamel.

Gustavo Álvarez.

Ariel Holan.

El próximo partido de Millonarios será contra un golpeado Medellín el próximo domingo, primero de febrero, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín.

