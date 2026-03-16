Un nuevo capítulo apareció en el caso de Zulma Guzmán, la empresaria señalada de provocar la muerte de dos menores en Bogotá, luego de envenenarles unas frambuesas con talio y enviarlas a través de un domicilio. Ahora, los investigadores del doble homicidio están analizando a la mujer como una posible asesina en serie, ya que también habría intentado intoxicar a una familiar con el mismo método que empleó con las niñas.

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Según Felipe Quintero, editor judicial de Noticias RCN, todo se originó el 8 de enero de 2025, cuando Guzmán envió un paquete con chocolate, presuntamente envenenado con talio, a una allegada suya. Aunque la afectada sobrevivió, el caso mostró alarmantes coincidencias en el ‘modus operandi’ de la hoy detenida en Londres.

Otro caso de envenenamiento que involucra a Zulma Guzmán

Según detallaron fuentes de la Fiscalía en RCN, Guzmán y su familiar, a quienes los investigadores tienen con el nombre de ‘Elvira’, fueron en la mañana de aquel miércoles de 2025 a una reunión de exalumnos de una prestigiosa universidad.

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En dicho encuentro, dieron chocolates a los invitados, empacados en una bolsa con una tarjeta que tenía un membrete de la institución de educación superior. Sobre las 6 de la tarde de ese 8 de enero, a ‘Elvira’ le llegó un envío igual a la que obsequiaron en el evento, la cual fue mandada a través de una plataforma de domicilios a un apartamento del norte de Bogotá.

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La presunta familiar de la empresaria vinculada al doble homicidio de las niñas comió el mismo día de la reunión uno de los chocolates que le enviaron. Según dijeron los investigadores en RCN, la mujer tuvo graves síntomas que se extendieron hasta el 9 de enero. De hecho, se desmayó momentos después de comer el dulce y fue llevada a una clínica del norte de Bogotá, donde pudieron salvarle la vida.

Al parecer, los chocolates que comió ‘Elvira’ estarían infectados con talio, pero no se percató, precisamente porque ese químico no se detecta por sabor u olor, lo que lo hace el “envenenador de envenenadores”, según lo describió en RCN Elsa Reyes, la fiscal que investiga el caso.

Urgente 🇨🇴 Zulma Guzmán Castro sería una asesina serial ? El caso vuelve a generar alarma. Tras el escándalo por las frambuesas contaminadas con talio que causaron la muerte de dos estudiantes, ahora la Fiscalía investiga un nuevo presunto intento de envenenamiento en Bogotá.… pic.twitter.com/cJPdIGxb5K — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 17, 2026

¿Por qué Zulma Guzmán sería asesina serial? Coincidencias en ambos casos

De acuerdo con Felipe Quintero, los investigadores perfilan a la empresaria en esa categoría por dos razones:

Envenenar alimentos con talio como método para asesinar. Enviar la comida a través de domicilios a sus víctimas, siempre a través de terceros para despistar su rastro.

Ese mismo ‘modus operandi’ quedó expuesto con la reciente investigación de que hizo la Fiscalía sobre el caso de la familiar de Guzmán. De hecho, una de las pistas que recopiló RCN fue la respuesta de la empresa de domicilios que envió los chocolates a Elvira.

En este mensaje, enviado al ente investigador, la plataforma detalló que Zenaida Pava Vargas pidió a través de ellos tres servicios. Esta mujer es, precisamente, investigada por enviar las frambuesas con talio al inmueble de Juan de Bedout, padre de una de las niñas que murió envenenada y quien habría tenido un romance con la empresaria.

“En nuestra base de datos sí pudimos establecer que la señora Zenaida Pava Vargas ha solicitado con nuestra plataforma 3 servicios con un número de celular”, dijo la ‘app’ de domicilios en una respuesta a la Fiscalía, la cual divulgó RCN.

Por las impactantes similitudes en ambos casos es que los investigadores la perfilan a la señalada homicida como una asesina serial. Según agregó RCN, una investigadora está analizando las conductas de la mujer para encasillarla en dicha categoría.

Por el momento, la Fiscalía ha intentado contactar a ‘Elvira’ para que dé su versión sobre los hechos. No obstante, no ha habido respuesta por parte de ella.

Mientras se esclarece ese segundo caso de posible envenenamiento, el Ministerio de Justicia insiste en regresar a Zulma Guzmán a Colombia. La empresaria sigue en Reino Unido, donde fue capturada en noviembre de 2025, pero su traslado sigue enredado y hay temores de que el caso quede impune.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.