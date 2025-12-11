El envenenamiento de dos niñas en Bogotá con frambuesas contaminadas con talio movilizó a las autoridades y despertó profunda preocupación en el país. El caso, actualmente en investigación, involucra antecedentes familiares, posibles móviles sentimentales y una serie de indicios.

La Fiscalía General de la Nación abrió un proceso penal por tentativa de homicidio y homicidio agravado contra Zulma Guzmán, empresaria señalada como principal sospechosa.

Guzmán habría sostenido una relación sentimental con el padre de las menores, un elemento que, para los investigadores, podría constituir un posible móvil dentro del caso.

La investigación dirigida por la Fiscalía apunta a que el veneno estaba presente en las frambuesas consumidas por las niñas. El paquete que contenía la fruta fue enviado por mensajería y, según las autoridades, provenía de un edificio ubicado en inmediaciones del parque de la 93, en el norte de Bogotá. Los análisis forenses confirmaron la presencia del metal en los alimentos.

Testimonio del padre de niña que murió envenenada con talio

Se trata del empresario Juan de Bedout Vargas, padre de una de las menores fallecidas, cuya familia ya había estado expuesta al mismo metal. Su esposa, fallecida años antes, presentaba rastros de talio en su organismo. Estudios posteriores confirmaron ese hallazgo en exámenes forenses.

“No murió por talio, sino invadida de cáncer, una enfermedad muy dolorosa”, indicó De Bedout, según recogió el citado medio; sin embargo, el hombre aseguró que meses antes encontraron esa sustancia en el cuerpo de su esposa.

De acuerdo con el rotativo, fue a finales de 2020, en plena pandemia, que un reconocido médico identificó que la mujer estaba siendo envenenada, a la vez que luchaba con la dura enfermedad que padecía.

Por otra parte, el hombre también le habría comentado al ente investigador detalles de cómo conoció a Guzmán y confesó que tuvo una relación extramatrimonial con ella.

Según los testimonios, fue en 2018 durante un congreso en Cartagena que los dos se conocieron y luego sostuvieron un romance; sin embargo, todo habría terminado mal y Guzmán comenzó con actitudes sospechosas y hasta fue vista colocándole un localizador al carro del empresario, de acuerdo con el diario.

