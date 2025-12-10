La Secretaría de Movilidad de Bogotá avanza en la implementación de un nuevo sistema de identificación para vehículos de transporte asistencial, con el objetivo de fortalecer el control en las vías y reducir el uso fraudulento de ambulancias en la ciudad. La propuesta contempla la instalación obligatoria de un código QR en las ambulancias clasificadas como TAB (Transporte Asistencial Básico) y TAM (Transporte Asistencial Medicalizado), que prestan servicios de baja y mediana complejidad dentro del sistema de emergencias de la capital, indicó Semana.

La idea es que cualquier ciudadano o autoridad pueda verificar de manera inmediata la legalidad del vehículo y el tipo de servicio que está prestando, simplemente escaneando el código. Con esto, el Distrito busca crear una trazabilidad clara del transporte asistencial, una herramienta clave si se tiene en cuenta que en los últimos años algunos de estos automotores han sido usados para evadir controles, cometer delitos o circular sin habilitación vigente. La secretaría asegura que este sistema no solo permitirá un mayor control operativo, sino que también facilitará la regulación en tiempo real de estos vehículos en la vía.

El uso fraudulento de ambulancias se ha convertido en un problema creciente en Bogotá. La Secretaría de Salud reportó que, en el último año, 120 vehículos asistenciales fueron sorprendidos en actividades indebidas, desde el transporte de estupefacientes hasta la movilización de personas que intentaban evitar trancones o eludir medidas como el pico y placa. También se identificaron casos en los que estas ambulancias ofrecían servicios de transporte particulares, sin relación con emergencias médicas, o simplemente se usaban para esquivar los controles de tránsito.

Con la nueva medida, las autoridades esperan reducir estos episodios y mejorar la respuesta del sistema de emergencias, que podría optimizar sus tiempos hasta en un 25 %, al garantizar que solo los vehículos habilitados circulen y atiendan incidentes.

La demanda de ambulancias en la ciudad también ha aumentado considerablemente. Según cifras del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), entre 2020 y 2025 el número de vehículos TAB y TAM operando en Bogotá creció un 35 %, una situación que se hace aún más compleja debido a la alta cantidad de ambulancias que llegan desde municipios cercanos para trasladar pacientes.

En este contexto, el proyecto identifica tres problemas principales que justifican la implementación del código QR: 127 casos anuales de uso fraudulento, 42 % de retrasos en atenciones debido a dificultades para verificar la legalidad de los vehículos y 15 % de ambulancias sin habilitación vigente en el REPS.

Por ahora, la propuesta se encuentra en fase de observaciones, y la ciudadanía podrá enviar comentarios hasta el 10 de diciembre a las 11:59 p. m. Con esos aportes, la Secretaría de Movilidad definirá los ajustes finales antes de que el alcalde Carlos Fernando Galán firme la resolución que hará oficial la medida. Si se aprueba, Bogotá se convertiría en una de las primeras ciudades del país en adoptar un mecanismo digital para el control de ambulancias, un paso clave para mejorar la seguridad, la movilidad y la eficiencia del sistema de emergencias.

