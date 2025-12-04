La alcaldía de Bogotá presentó oficialmente el proyecto de transformación urbana más ambicioso en décadas: la renovación de la tradicional zona industrial ubicada entre Teusaquillo y Puente Aranda, que ahora pasará a llamarse ZIBO. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este territorio, que históricamente fue clave para el desarrollo económico de la capital, se convertirá en el nuevo corazón de la ciudad gracias a un modelo de revitalización inspirado en proyectos internacionales como Puerto Madero, en Buenos Aires; El Perpetuo Socorro, en Medellín; y Poblenou, en Barcelona.

Durante su anuncio, Galán recordó que esta área empezó a consolidarse como el centro industrial de Bogotá desde los años 50, cuando diversas empresas, bodegas y fábricas se instalaron allí y crearon miles de empleos. Con el paso del tiempo, sin embargo, muchos de esos negocios se trasladaron a otras zonas de la ciudad o incluso a municipios vecinos, dejando amplios espacios vacíos o subutilizados.

El proyecto ZIBO contempla una intervención cercana a las 140 hectáreas, equivalentes a cinco veces el tamaño del Parque Simón Bolívar, según destacó el alcalde. El plan incluye la creación de 540.000 metros cuadrados de espacio público, entre parques, alamedas, plazoletas y corredores peatonales.

Además, se proyecta la construcción de 35.000 viviendas, con una mezcla de usos que permitirá que residencias, comercio, cultura y servicios convivan en un mismo espacio, generando actividad permanente durante el día y la noche. También se habilitarán 8,4 kilómetros de corredores comerciales que buscan dinamizar la economía local y fortalecer la movilidad peatonal.

“ZIBO está apostando a revitalizar esa área, traer acá actividad permanente, para que sea inclusiva de la ciudad. Esto es más o menos cinco veces el Parque Simón Bolívar”, mencionó el alcalde.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la recuperación ambiental. Galán anunció que el área contará con 16.000 nuevos árboles y zonas verdes que permitirán mejorar la calidad del aire y reducir la sensación de calor en un sector históricamente dominado por el concreto. La idea es que este polo urbano se convierta en un ejemplo de sostenibilidad, conectividad y diseño incluyente, con prioridad para peatones y ciclistas.

El alcalde destacó que esta intervención marcará un antes y un después en la forma en que Bogotá crece y se reconfigura: “Esto va a transformar el corazón de la ciudad, a través de una apuesta de revitalización que será un hito en nuestra historia urbana”. Con ZIBO, el Distrito espera recuperar un espacio estratégico que, después de décadas de deterioro progresivo, renacerá como un centro vibrante, moderno y pensado para la vida en comunidad.

