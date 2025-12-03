La seguridad en Bogotá sigue muy crítica y el temor de los ciudadanos ya no pasa únicamente por la percepción, sino que cada vez son más frecuentes los casos de robo que, en varios casos, terminan con víctimas mortales o heridas por cuenta de los delincuentes.

Eso ha quedado en evidencia en casos recientes, en los que las víctimas han sido jóvenes. El más mediático esta semana es el de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años oriundo de Bogotá, pero con alma y corazón barranquillera.

Su muerte se dio hace menos de 24 horas en medio de un intento de robo en el norte de Bogotá y que aún es materia de investigación por parte de las autoridades. El hecho dejó como víctimas mortales, además de Bossard, a uno de los delincuentes, que fue dado de baja por la Policía; el otro fue capturado.

Basado en este y en otros casos similares, los ciudadanos le reclaman a las autoridades distritales medidas de control extremas y efectivas, que permitan recuperar algo de seguridad porque, desde hace años, esta es la problemática que más afecta y desata temor en los diferentes barrios.

En eso coinciden algunos analistas de Blu Radio, que responsabilizan al alcalde Carlos Fernando Galán de no fijar medias efectivas, aumentar la fuerza disponible, y ejercer mayor autoridad para frenar dichas problemáticas que terminan siendo trágicas para muchas familias en la ciudad.

“No ha podido Galán con la seguridad en Bogotá. Casi van más de 350 homicidios en Bogotá este año con arma de fuego (…), Galán decía en campaña que la seguridad, la tecnología, y las armas… y nada de nada”, afirmó Aurelio Suárez, analista de esa emisora.

Una posición diferente la mencionó Héctor Riveros, también en Blu, que asegura que la responsabilidad es de todos.

“Es más fácil identificar una responsabilidad individual, pero la verdad es que esto requiere un trabajo coordinado entre las autoridades y los vecinos”, señaló.

Alcalde Galán responde por muerte de joven que iban a robar en Bogotá

La respuesta del mandatario es que la ciudad tiene cada vez menos pie de fuerza y más retos.

“El actual pie de fuerza es menos de 16.000 policías. Bogotá tiene menos de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Como lo decía, hay ciudades como Panamá que tienen 500. En Colombia, la ciudad que menos policías tiene por cada 100.000 habitantes es Bogotá”, argumentó.

