En la noche del martes 2 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el homicidio de Jean Claude Bossard, de 29 años, quien murió luego de oponerse a un intento de robo en Bogotá.

Todo ocurrió cuando Bossard fue abordado por dos individuos que intentaron robarle sus pertenencias. Al oponerse al hurto, recibió dos disparos. Un uniformado cercano reaccionó y se produjo un cruce de disparos: uno de los agresores murió y el otro, un menor de edad, resultó herido y fue capturado posteriormente.

De acuerdo con el mandatario local, los delincuentes habían sido identificados por la ciudadanía en incidentes previos. Según el mandatario, vecinos de Usaquén habían entregado alertas sobre la moto y el comportamiento de los sujetos días antes del ataque.

Galán aseguró que ya había denuncias contra sujetos que mataron a Jean Claude Bossard

Según Galán, residentes del sector reportaron al menos dos intentos de hurto cometidos bajo el mismo modus operandi, lo que llevó a registrar información relacionada con el vehículo utilizado. Estas denuncias estaban siendo evaluadas por las autoridades locales como parte de labores de seguimiento.

“Lamento la muerte de Jean Claude Bossard en un intento por robarlo, en la calle 108 con carrera 19. Hace cerca de 15 días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector. La policía ya tenía esa moto en el radar”, indicó Galán en un video publicado en sus redes sociales.

Lamento profundamente el asesinato de Jean Claude Bossard en un intento de hurto en la 108 con 19. En los hechos, uno de los ladrones fue abatido y el otro capturado. Casos como este no pueden seguir ocurriendo en Bogotá. Le he pedido a @SeguridadBOG y a la @PoliciaBogota que… pic.twitter.com/IGWdSdOSoF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 3, 2025

Galán señaló que este caso refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y el cruce de información entre ciudadanía y autoridades. Indicó que Bogotá continuará fortaleciendo los sistemas de vigilancia y las estrategias de respuesta frente a patrones delictivos previamente identificados.

“Estos hechos son un campanazo para todos, para la Policía y para nosotros. No podemos seguir reaccionando. No nos puede seguir pasando que a pesar de las alertas, los delincuentes sigan o puedan seguir cometiendo crímenes en nuestra ciudad”, concluyó el mandatario.

