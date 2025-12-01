Bogotá se prepara para la temporada navideña con la apertura de El Gran San, uno de los centros mayoristas más importantes del país. El tradicional madrugón reúne cada año a miles de comerciantes que ofrecen prendas y calzado a precios accesibles, convirtiéndose en un punto clave para surtir negocios y aprovechar descuentos de temporada.

Durante diciembre, el centro comercial implementará horarios especiales para facilitar la atención de los compradores. Estas jornadas prolongadas buscan evitar aglomeraciones y permitir que los clientes mayoristas y minoristas organicen sus visitas con mayor comodidad. Además, los horarios aplican también a otros locales ubicados entre la avenida Caracas y Décima.

Si bien todos los días de diciembre habrá horarios especiales, puntualmente serán tres días del mes en los que el comercio de este sector estará abierto hasta por 36 horas.

Madrugón martes 9 de diciembre desde las 7:00 a.m. e irá hasta el miércoles 10 con cierre a las 7:00 p .m.

Madrugón martes 16 de diciembre desde las 4:00 a.m. hasta el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p .m. (40 horas continuas)

Madrugón martes 23 de diciembre desde las 3:00 a.m. hasta el miércoles 24 con cierre a las 6:00 p .m. (39 horas continuas)

Calendario de madrugones en diciembre 2025

1 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.

2 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.

3 de diciembre: 1:00 a .m. – 7:00 p .m.

4 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.

5 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.

6 de diciembre: 1:00 a .m. – 8:00 p .m.

7 de diciembre: 8:00 a .m. – 6:00 p .m.

8 de diciembre: 8:00 a .m. – 6:00 p .m.

9 de diciembre: desde las 7:00 a .m. hasta el 10 de diciembre a las 7:00 p .m.

10 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 9 de diciembre

11 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.

12 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.

13 de diciembre: 1:00 a .m. – 8:00 p .m.

14 de diciembre: 7:00 a .m. – 7:00 p .m.

15 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.

16 de diciembre: desde las 4:00 a .m. hasta el 17 de diciembre a las 7:00 p .m.

17 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 16 de diciembre

18 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.

19 de diciembre: 4:00 a .m. – 7:00 p .m.

20 de diciembre: 12:00 a .m. – 7:00 p .m.

21 de diciembre: 5:00 a .m. – 7:00 p .m.

22 de diciembre: 4:00 a .m. – 6:00 p .m.

23 de diciembre: desde las 3:00 a.m. hasta el 24 de diciembre a las 6:00 p .m.

24 de diciembre: continuación hasta las 6:00 p .m.

25 de diciembre: cerrado

26 de diciembre: 5:00 a .m. – 7:00 p .m.

27 de diciembre: 3:00 a .m. – 8:00 p .m.

28 de diciembre: 7:00 a .m. – 7:00 p .m.

29 de diciembre: 8:00 a .m. – 7:00 p .m.

30 de diciembre: 8:00 a .m. – 7:00 p .m.

31 de diciembre: 4:00 a .m. – 6:00 p .m.

Recomiendan a los compradores planear sus visitas según este calendario y aprovechar los horarios extendidos. Además, el parqueadero del centro abrirá una hora antes de cada jornada para facilitar la entrada y salida de vehículos.

