Bogotá se prepara para la temporada navideña con la apertura de El Gran San, uno de los centros mayoristas más importantes del país. El tradicional madrugón reúne cada año a miles de comerciantes que ofrecen prendas y calzado a precios accesibles, convirtiéndose en un punto clave para surtir negocios y aprovechar descuentos de temporada.
Durante diciembre, el centro comercial implementará horarios especiales para facilitar la atención de los compradores. Estas jornadas prolongadas buscan evitar aglomeraciones y permitir que los clientes mayoristas y minoristas organicen sus visitas con mayor comodidad. Además, los horarios aplican también a otros locales ubicados entre la avenida Caracas y Décima.
Si bien todos los días de diciembre habrá horarios especiales, puntualmente serán tres días del mes en los que el comercio de este sector estará abierto hasta por 36 horas.
- Madrugón martes 9 de diciembre desde las 7:00 a.m. e irá hasta el miércoles 10 con cierre a las 7:00 p .m.
- Madrugón martes 16 de diciembre desde las 4:00 a.m. hasta el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p .m. (40 horas continuas)
- Madrugón martes 23 de diciembre desde las 3:00 a.m. hasta el miércoles 24 con cierre a las 6:00 p .m. (39 horas continuas)
Calendario de madrugones en diciembre 2025
- 1 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 2 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 3 de diciembre: 1:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 4 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 5 de diciembre: 7:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 6 de diciembre: 1:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 7 de diciembre: 8:00 a .m. – 6:00 p .m.
- 8 de diciembre: 8:00 a .m. – 6:00 p .m.
- 9 de diciembre: desde las 7:00 a .m. hasta el 10 de diciembre a las 7:00 p .m.
- 10 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 9 de diciembre
- 11 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 12 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 13 de diciembre: 1:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 14 de diciembre: 7:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 15 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 16 de diciembre: desde las 4:00 a .m. hasta el 17 de diciembre a las 7:00 p .m.
- 17 de diciembre: continuación del madrugón iniciado el 16 de diciembre
- 18 de diciembre: 4:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 19 de diciembre: 4:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 20 de diciembre: 12:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 21 de diciembre: 5:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 22 de diciembre: 4:00 a .m. – 6:00 p .m.
- 23 de diciembre: desde las 3:00 a.m. hasta el 24 de diciembre a las 6:00 p .m.
- 24 de diciembre: continuación hasta las 6:00 p .m.
- 25 de diciembre: cerrado
- 26 de diciembre: 5:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 27 de diciembre: 3:00 a .m. – 8:00 p .m.
- 28 de diciembre: 7:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 29 de diciembre: 8:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 30 de diciembre: 8:00 a .m. – 7:00 p .m.
- 31 de diciembre: 4:00 a .m. – 6:00 p .m.
Recomiendan a los compradores planear sus visitas según este calendario y aprovechar los horarios extendidos. Además, el parqueadero del centro abrirá una hora antes de cada jornada para facilitar la entrada y salida de vehículos.
