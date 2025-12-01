Avianca informó que la actualización del ‘software’ exigida por Airbus ya está prácticamente finalizada: cerca del 90 % de los aviones afectados fueron intervenidos en solo tres días, gracias al trabajo de sus técnicos y a la llegada exprés del ‘software’ enviado desde Francia. Con ese progreso, la compañía decidió reactivar la venta de tiquetes para vuelos programados desde el 5 de diciembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Qué pasará con vuelos de Avianca por novedad con aviones? La aerolínea dio detalles)

La contingencia ha dejado, hasta ahora, 233 vuelos cancelados y 35.708 pasajeros impactados —29.881 dentro de Colombia—. La aerolínea aseguró que todos recibieron alternativas como reubicación en sus propias rutas, traslados con aerolíneas aliadas o reembolsos correspondientes a los trayectos no utilizados.

Avianca refuerza su atención en tierra

Para enfrentar el aumento en la demanda de asistencia, Avianca desplegó un plan de apoyo que incluye más personal en aeropuertos y espacios especiales para pasajeros mayores, familias con niños y personas con discapacidad.

Lee También

En Bogotá, el refuerzo superó las 50 personas. También amplió sus equipos de Contact Center y reembolsos, además de sumar WhatsApp como canal para informar irregularidades y opciones de viaje.

Avianca agradeció la comprensión de los usuarios y afirmó que el trabajo de más de 2.500 técnicos continúa enfocado en restablecer toda la operación “en el menor tiempo posible”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.