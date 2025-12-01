El trágico caso de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes, que perdió la vida hace un mes tras una brutal golpiza en la discoteca Before Club, en Bogotá, tiene una nueva movida que protagonizan los señalados del crimen en el sector de Chapinero.

Recordemos que los presuntos autores de la golpiza mortal que acabó con la vida del estudiante, Juan Carlos Suárez —quien estaba disfrazado de diablo— y Ricardo González —vestido con orejas de conejo—, fueron capturados gracias a las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado, un delito que podría suponerles una pena de más de 40 años de prisión.

Actualmente, las defensas de Suárez y González buscan un preacuerdo con la Fiscalía para que el delito sea reclasificado como homicidio preterintencional, que implica una reducción considerable en la pena a imponer. Así lo explicó la abogada Marcela López, representante de la defensa de Ricardo González a El Tiempo. Argumentó que no existió un acuerdo criminal previo, ni el uso de medios crueles, y que la agresión fue consecuencia de un altercado anterior sin la intención de matar, de acuerdo con el citado medio.

El alma de este argumento de defensa es el concepto de “animus necandi” (intención de matar), en este caso, la defensa sostiene que su ausencia debería excluir los hechos del tipo penal agravado con componente doloso, según el citado diario.

Por otro lado, la Fiscalía también evalúa la posibilidad de vincular a una tercer persona, Kleidymar Fernández, quien al parecer motivó a Suárez a agredir a Moreno. Esta nueva figura en la investigación surge a petición de la familia de la víctima, de acuerdo con el impreso.

Hoy por hoy, la batalla legal gira en torno a la calificación del delito y la búsqueda de justicia por parte de la familia de Moreno. La decisión final sobre la reclasificación del caso y una posible reducción de pena quedará en manos de la Fiscalía, que también deberá decidir si incorpora o no a Fernández en el proceso.

