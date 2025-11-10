El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en plena celebración de Halloween, se ha convertido en uno de los casos más impactantes de los últimos meses en Bogotá.

(Vea también: Se entregó el segundo agresor de Jaime E. Moreno: lo hizo lejos de Bogotá y con su abogada)

La Fiscalía General de la Nación entregó en audiencia judicial un relato crudo y detallado de lo que calificó como una “agresión salvaje y consciente”, en la que participaron Ricardo Rafael González, de 22 años, y Juan Carlos Suárez, quienes atacaron sin piedad a la víctima.

Lee También

A Jaime Esteban Moreno lo intentaron defender

Según el testimonio de la fiscal del caso, todo comenzó hacia las 3:25 a. m., cuando Moreno caminaba por la calle 64 con carrera 10, acompañado de un amigo. De repente, los agresores se acercaron y Juan Carlos Suárez le propinó un puño en la nuca, golpe que lo lanzó al suelo de inmediato. El ataque solo se detuvo por la intervención de un amigo del joven, identificado como Cárdenas, quien intentó frenar la golpiza.

Sin embargo, la Fiscalía explicó que los atacantes no se dieron por vencidos. Minutos después, en la calle 64 con carrera 15, regresaron y retomaron la agresión, esta vez —según la versión oficial— alentados por una mujer que presenció los hechos e instigó a continuar con la violencia.

“Juan Carlos Suárez volvió a golpearlo, causándole otra caída. Jaime Esteban intentó ponerse de pie, pero Ricardo Rafael González le propinó una patada en la espalda con tal fuerza que lo dejó inmóvil en el suelo. En ese estado de indefensión, ambos continuaron atacándolo con patadas dirigidas a la cabeza y el tórax”, describió la funcionaria judicial.

La salvaje golpiza contra Jaime Esteban Moreno

El informe forense, citado por la Fiscalía, es devastador. Moreno sufrió múltiples fracturas en el cráneo y lesiones internas que afectaron gravemente su respiración. Los golpes, según el dictamen, fueron tan severos que el joven comenzó a sangrar profusamente por la nariz, los ojos y la boca, hasta el punto de ahogarse con su propia sangre mientras aún estaba tendido en el suelo, sin posibilidad de reaccionar.

“La agresión se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba evidente sangrado y signos de asfixia. Los atacantes no se detuvieron hasta dejarlo inconsciente”, agregó la fiscal del caso.

La Fiscalía fue enfática en que González y Suárez actuaron de manera coordinada y con plena conciencia de la letalidad de los golpes. “Usted, Ricardo Rafael González, sabía que existía un acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez para atacar a la víctima. A pesar de la gravedad del estado en que se encontraba, continuaron golpeándolo hasta causarle la muerte”, afirmó la delegada del ente acusador.

Moreno murió esa misma madrugada debido al trauma craneoencefálico y las lesiones provocadas por la golpiza recibida.

El caso ha despertado indignación nacional, no solo por la brutalidad de la agresión, sino porque la víctima no habría tenido ningún tipo de conflicto previo con sus atacantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.