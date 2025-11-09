El proceso judicial por el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno podría dar un giro, ya que Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el crimen hasta el momento, podría quedar en libertad debido a delicados errores de la Fiscalía.

Aunque el ente acusador solicitó medida de aseguramiento por considerar que el imputado representa un peligro para la sociedad, su defensa pidió prisión domiciliaria, argumentando que su participación en la golpiza no fue determinante para causar la muerte de la víctima. La decisión final del juez se conocerá el 12 de noviembre.

El abogado penalista Iván Cancino explicó a Infobae que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas que demuestren que Suárez representa un riesgo para la comunidad o que pueda obstruir la justicia.

Señaló que muchos fiscales actúan con afán mediático y sin la debida preparación, lo que termina generando libertades que causan indignación ciudadana.

Cancino advirtió en ese medio que este tipo de fallos son frecuentes en Colombia y reflejan la falta de capacitación y recursos dentro de la entidad investigadora.

En su análisis, enfatizó que el juez solo cumple su deber al proteger las garantías procesales y que la Fiscalía debe fortalecer su trabajo para evitar más errores de este tipo. Mientras tanto, el segundo implicado continúa prófugo.

