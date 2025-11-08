Las autoridades de Bogotá sellaron temporalmente el bar Before Club, ubicado en Chapinero, donde el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, estuvo antes de ser asesinado a golpes el pasado 31 de octubre.

El cierre se produjo en la madrugada del 8 de noviembre durante un operativo de inspección, vigilancia y control en el que participaron el Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana, y las secretarías de Salud y Gobierno, junto con la alcaldía local.

Durante la diligencia se detectaron irregularidades sanitarias que impiden el funcionamiento adecuado del establecimiento, por lo que se ordenó la suspensión de sus actividades por tres días.

Este no es el primer antecedente del lugar: en los últimos dos años, Before Club ha sido objeto de varios operativos por presuntas faltas en su funcionamiento.

En 2024 fue inspeccionado tres veces y en una ocasión recibió un comparendo que derivó en un cierre de siete días.

En 2025 también se realizaron varias intervenciones, algunas de las cuales enfrentaron resistencia por parte de los administradores, quienes aseguraron que se trataba de un gastrobar y denunciaron una supuesta persecución política. El caso sigue bajo seguimiento de las autoridades distritales.

