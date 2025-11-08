El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ha conmocionado a Colombia. El joven fue atacado brutalmente en Bogotá tras un malentendido en un club nocturno, lo que derivó en su muerte. La rápida captura de los presuntos responsables y la complejidad del caso han causado gran indignación y llamados a la justicia.

(Vea también: Sale a la luz dato clave del segundo agresor de Jaime Moreno: frecuentaba apartamento del sur)

“Estaban sentados en una banca”. Con esa descripción, la Policía capturó a Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra, apenas treinta minutos después del brutal ataque que le costó la vida a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

El joven, beneficiario del programa ‘Ser pilo paga‘, fue asesinado en las calles de Bogotá en un hecho que ha conmocionado al país y que, por sus extrañas circunstancias, algunos han comparado con el recordado caso Colmenares.

La tragedia comenzó en el ‘Before Club’, un reconocido establecimiento nocturno de la capital. Allí, Jaime Esteban y un amigo fueron señalados por los hoy capturados de haber cometido un supuesto acto de acoso. Según los testimonios, el grupo los increpó, los insultó y luego los siguió cuando salieron del lugar. Minutos después, en una calle cercana, el joven universitario fue golpeado con tal violencia que perdió la vida.

El amigo de la víctima, quien sobrevivió al ataque, fue clave para identificar a los agresores. En su testimonio aseguró que los tres capturados fueron quienes los interceptaron y agredieron, motivados por un malentendido dentro del bar. Su versión coincidió con las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios recolectados por las autoridades, que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos.

Revista Semana tuvo acceso al expediente que la Fiscalía presentó en las audiencias de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, el único de los tres que permanece detenido por el crimen. En los documentos se detallan los movimientos del grupo antes, durante y después del ataque, así como los perfiles personales de los implicados.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la diversidad de antecedentes y contextos de los involucrados. Entre ellos figura una exreligiosa y un joven vinculado al programa del Gobierno, ambos ahora señalados por su participación en un homicidio que ha despertado indignación en redes sociales y en el entorno académico.

La Fiscalía también incluyó en su investigación a un cuarto implicado, aún prófugo, conocido como “el joven del disfraz de conejo”, quien habría estado presente durante la agresión y escapó antes de que llegaran las autoridades. Su identidad está en proceso de verificación.

El caso de Jaime Esteban Moreno ha provocado profundo rechazo en la comunidad universitaria, que exige justicia y un proceso transparente. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y esclarecer por completo los hechos que terminaron con la vida del joven estudiante.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.