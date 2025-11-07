La búsqueda de Ricardo González Castro, señalado como uno de los agresores en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, continúa en Colombia. El joven continúa prófugo de la justicia y habría huido de Bogotá cuando se enteró de que sería vinculado al caso.

Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, fue víctima de una violenta agresión que le causó la muerte. En medio de las investigaciones y pruebas recogidas por las autoridades, se identificó a González como uno de los presuntos autores del hecho.

Sin embargo, las autoridades aún no logran localizarlo, lo que desató especulaciones sobre su posible huida, incluso fuera del país, y hasta el momento no se conocen mayores pistas sobre su paradero.

¿Qué dijo el padre de Ricardo González, joven prófugo en caso Jaime E. Moreno?

En diálogo con La W, el jefe de González Castro aseguró que el joven, luego de reconocer que aparecía en videos que lo vinculaban, decidió renunciar y solicitó un pago de 100 mil pesos.

Después, el padre del prófugo se habría comunicado con el hombre que le daba trabajo a su hijo y le solicitó que intercediera ante él para que se entregue. Sin embargo, González nunca volvió a aparecer y no pudo entregar el recado.

Además, el testigo aseguró que antes de desaparecer, González confesó estar involucrado en el incidente y expresó preocupación por las posibles consecuencias.

El joven prófugo, de 22 años y oriundo de Cartagena, es descrito como una persona amable y trabajadora que residía en Bogotá, pero la actitud que tomó al huir llama la atención de las autoridades.

#NoticiaW | W Radio conoció un nuevo video donde el cuarto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, Ricardo González, aparecería en un almacén del centro de Bogotá, horas antes de la tragedia. pic.twitter.com/wMlGcbqVbj — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 4, 2025

