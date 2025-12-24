Hace unos días, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en Colombia, pues el dinero no está alcanzando y esta fue la única manera que encontró el Gobierno para alcanzar los 16 billones de pesos que hacen falta para completar el presupuesto nacional de 2026.

Esto ha destapado toda clase de controversias, pues algunos aseguran que no se debería permitir esta nueva jugada del presidente, y otros simplemente la defienden porque, dicen, no hay dinero con el cual llevar a cabo los proyectos el próximo año.

Sin embargo, en medio de esa polémica, en Colpensiones no se ven muy afectados por esa falta de dinero, pues recientemente se adquirió un lujoso vehículo que va a ser usado por el presidente de la entidad, Jaime Dussán.

Así lo denunció el representante a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Forero, quien compartió en sus redes sociales unos documentos en los que queda en constancia que la entidad adquirió una camioneta marca Toyota por un valor superior a los 400’000.000 de pesos “para la presidencia de Colpensiones”.

Estos son los documentos en cuestión:

.@dussanja acaba de comprar una nueva camioneta por $404,7 M para la presidencia de @Colpensiones. ¿Para financiar este tipo de gastos innecesarios es que @petrogustavo decretó inconstitucionalmente una emergencia económica con la que busca asfixiar al país con más impuestos? pic.twitter.com/cOikzTu12Q — Andrés Forero CD (@AForeroM) December 23, 2025

“¿Para financiar este tipo de gastos innecesarios es que decretó inconstitucionalmente una emergencia económica con la que busca asfixiar al país con más impuestos?”, dijo Forero.

Hasta el momento, ni Colpensiones ni Dussán se han manifestado al respecto, pero se estima que salgan a explicar por qué fue necesario hacer este gasto en medio de un momento económico tan complicado que vive el país.

Desde cuándo Jaime Dussan es presidente de Colpensiones

El nombramiento de Jaime Dussán como presidente de Colpensiones se remonta a finales de 2022, durante los primeros meses del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El 23 de noviembre de 2022, la junta directiva de Colpensiones expidió el acuerdo que oficializó su designación como presidente de la entidad, tras varios rumores y demoras relacionadas con la renovación de la junta (que había presentado renuncias protocolares al inicio de la nueva administración). Este paso formalizó una decisión que ya circulaba en círculos políticos, dado el perfil de Dussán como aliado cercano del mandatario, exsenador, expresidente de Fecode y dirigente del Polo Democrático Alternativo.

Tres días después, el 2 de diciembre de 2022, Gustavo Petro posesionó a Jaime Dussán Calderón en un acto protocolario adelantado en la Casa de Nariño. En la ceremonia, el jefe de Estado destacó su trayectoria sindical y política, calificando el nombramiento como un “homenaje” a décadas de lucha por los derechos de los trabajadores. Dussán, por su parte, asumió el cargo con el compromiso de impulsar cambios en la entidad, enfocados en ampliar la cobertura pensional y apoyar la reforma al sistema de pensiones que se tramitaba en ese momento.

Desde entonces, Dussán ha permanecido al frente de Colpensiones —a pesar de controversias judiciales relacionadas con la convalidación de su título de maestría, resueltas favorablemente por el Consejo de Estado en 2025—, liderando la implementación de aspectos clave de la reforma pensional y la modernización de la entidad.

