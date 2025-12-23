Bajo el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró oficialmente un estado de emergencia económica en todo el país. Esto da al Ejecutivo la autoridad para emitir decretos con la fuerza de la ley para solucionar un déficit fiscal de 16 billones de pesos en el presupuesto del año próximo. Como informó El Tiempo, la principal estrategia gubernamental para cubrir esta brecha presupuestal es la implementación de nuevos impuestos y tributos.

Estas inquietudes han llevado a que tanto la declaración de emergencia económica como los decretos resultantes sean revisados por la Corte Constitucional y el Congreso. La Corte está contemplando una reunión extraordinaria para analizar su viabilidad y hay propuestas para suspender sus efectos durante el estudio, particularmente por lo que implica para el cobro de nuevos impuestos.

El resto de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar la declaración se detallan en el decreto: obligación de cumplir el fallo de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), situaciones de orden público en Cauca, Cesar y Norte de Santander, desastres naturales por la ola invernal, la falla de la reforma tributaria, y crisis postpandemia. En palabras de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, la necesidad de expedir tributos por hasta un año radica en la obligación de aumentar los pagos a las EPS.

Al respecto, Felipe Zuleta, panelista de Blu Radio, reaccionó al decretazo impuesto por el Gobierno y criticó duramente la medida sobre los riesgos que se vendrían para todos los ciudadanos: “Lo que ve uno en el decreto de la emergencia económica es que no hay un solo hecho sobreviniente, ni uno. Hablan de la salud, de los drones, en fin, pero ni uno y es un zarpazo inconstitucional para meterle la mano en el bolsillo a los colombianos. Lo increíble es lo mentiroso que es ese decreto que necesitan 3 billones por una sentencia de la Corte proferida hace más de un año, son trataleros, es una cosa increíble. Ellos produjeron el déficit y salen con este decreto, ojalá la Contraloría no descanse”.

En un clima de tensiones fiscales, la reacción a la declaratoria de emergencia económica ha sido mixta, con el gobierno defendiéndola como la única manera de evitar recortes severos, mientras la oposición y expertos advierten de los riesgos constitucionales y legales que plantea.

