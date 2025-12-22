El pasado 14 de diciembre, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello perdieron la vida a causa de un accidente de tránsito, pues el bus que los traía de vuelta luego de su excursión se salió de la vía y cayó a un acantilado, dejando además a 20 heridos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Emotivo último llamado a lista de jóvenes que murieron en Antioquia, lleno de lágrimas y lamentos)

La situación ha conmovido enormemente al país, teniendo en cuenta que los jóvenes estaban recién graduados y tenían toda la vida por delante, con muchos sueños por cumplir.

Lee También

Desde ese momento las autoridades han hecho investigaciones para determinar si el accidente se causó por un problema mecánico o una falla humana, a lo que este lunes, 22 de diciembre, se llegó a una conclusión.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, aseguró que el vehículo sí tenía varios problemas previos que no fueron detectados o al menos informados por el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) al momento de la revisión técnico-mecánica, por lo que la primera determinación fue sancionar al sitio en el que se hizo dicho procedimiento.

“Este bus ya había tenido siniestros en años anteriores. Además, la revisión técnico-mecánica había sido en agosto, es decir reciente, pero las anomalías que tenía este bus, al menos en su interior, no fueron detectadas”, dijo Piñeres, en diálogo con Noticias RCN.

Y agregó: “En la inspección interior, ni siquiera verificaron que las sillas no tenían cinturones de seguridad, no había salidas de emergencia, no había equipos para una emergencia como extintores y demás. Son cosas que no vamos a seguir permitiendo que pasen en el país”.

Por esto mismo el Ministerio de Transporte ya sancionó a la empresa Comercializadora Servisuper, que fue la CDA encargada de hacer la revisión, y la empresa a la que estaba afiliada este bus que es Precoltur.

(Ver también: Crudo relato de conductor que auxilió a accidentados en Antioquia: “Llamamos al 123, pero nadie contestaba”)

Así, estos son los primeros hallazgos de este bus que fue en el que se ocasionó el lamentable accidente en el que 16 estudiantes, más el conductor, perdieron la vida al caer de un abismo de entre 60 y 80 metros de altura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.