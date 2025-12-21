La senadora, una de las principales figuras del uribismo, fue admitida formalmente en la coalición de centro-derecha denominada ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual quedó en firme su participación en las consultas interpartidistas programadas para marzo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Con esta decisión, Valencia se convierte en la séptima integrante del grupo político que busca aliarse para definir un candidato único de cara a las elecciones presidenciales.

El acuerdo se concretó luego de una segunda reunión entre la senadora y los miembros de la coalición, integrada también por Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

Según informó Dávila a través de su cuenta de X, el encuentro se realizó el domingo 21 de diciembre y estuvo marcado por un diálogo franco, un ambiente de unidad y un propósito común de construir una alternativa política conjunta.

Durante la reunión, Paloma Valencia expresó formalmente su interés en participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, lo que fue bien recibido por los demás integrantes del bloque.

Desde la coalición destacaron la importancia de sumar nuevas voces y fortalecer el proyecto político, aunque también se abre el debate sobre una eventual depuración de candidaturas antes de la consulta.

La adhesión de Valencia representa un paso clave en la consolidación de esta alianza de centro-derecha que toma cada vez más forma para competir con los candidatos de izquierda afines al Gobierno de Petro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.