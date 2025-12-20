En medio de momentos impactantes con la fuerza pública, el dolor por el atentado en Aguachica (Cesar) del pasado jueves 18 de diciembre de 2025 desembocó en un conmovedor gesto.

El Ejército Nacional, a través del Comando de Acción Integral de la institución y desde la cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter), divulgó la velatón como homenaje a los soldados fallecidos en ese ataque terrorista.

“En medio del dolor que embarga a la Institución y al país, el Ejército Nacional de Colombia eleva una voz de rechazo y memoria por el asesinato de siete de nuestros soldados del Batallón de Infantería N.° 14 ‘Capitán Antonio Ricaurte'”, indicó en inicio de la publicación.

El mensaje, acompañado de un video en el que e posible observar a varios oficiales con luces encendidas, expresó el nivel de condolencia frente a un caso doloroso, en especial, al presentarse en la temporada decembrina.

“Con una velatón en la ciudad de Bucaramanga, conmemoramos el respeto por la vida de nuestros héroes caídos, la solidaridad con sus familias y el compromiso de seguir defendiendo a Colombia, honrando su sacrificio y rechazando toda forma de violencia”, cerró el mensaje.

El caso todavía está bajo la mirada de las autoridades, pero este gesto es una muestra más de la manera en la que se asumió a nivel nacional para propios y extraños, en medio del luto por el deceso de los oficiales en la mencionada región de Colombia.

¿Cómo fue el atentado en Aguachica en diciembre de 2025?

El grave atentado en Aguachica (Cesar) ocurrió en la noche del jueves 18 de diciembre de 2025. El ataque terrorista fue dirigido contra la base militar del Batallón Ricaurte, ubicada en el corregimiento de El Juncal, una zona estratégica del sur del departamento.

La acción ha sido atribuida por las autoridades colombianas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el marco de una ofensiva armada nacional que deja sobre la mesa las cartas de ese grupo guerrillero.

La agresión comenzó aproximadamente a las 8:00 de la noche y se ejecutó mediante una combinación de tácticas violentas. Los atacantes utilizaron drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y el lanzamiento de cilindros bomba desde una volqueta.

Esta última impactó directamente en los alojamientos donde varios uniformados se encontraban descansando. La explosión de los artefactos provocó incendios y daños severos en la infraestructura de la base, generando pánico entre los residentes cercanos.

El balance oficial del ataque reportó la muerte de siete soldados profesionales y heridas a más de treinta uniformados. Entre las víctimas fatales identificadas se encuentran los soldados Jaime Alejandro Cárdenas, Mateo Pino, Juan David Pérez, Kevin Andrés Méndez, Jhon Fredy Moreno y Brandon Daniel Valderrama. La cifra de fallecidos aumentó durante la mañana del viernes 19 de diciembre debido a la gravedad de las heridas de algunos de los trasladados a centros asistenciales en Aguachica y Bucaramanga.

Ante la crítica situación de orden público, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Aguachica decretaron el toque de queda y el cierre preventivo de la vía hacia Bucaramanga.

El presidente Gustavo Petro condenó el acto y señaló que la efectividad del ataque se debió en parte a la falta de sistemas antidrones en la zona. Las fuerzas militares han desplegado refuerzos en la región para perseguir a los responsables y restablecer la seguridad en el sur del Cesar.

