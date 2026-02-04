La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca no solo dejó señales de distensión diplomática, sino también una escena que llamó la atención por lo que representa en la relación bilateral.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan cuál fue la condición que Trump le puso a Petro para sacarlo de la Lista Clinton)

Según el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, el encuentro sirvió para cerrar lo que describió como un “teléfono roto” entre ambos gobiernos.

En declaraciones a Noticias Caracol, el diplomático explicó que durante la reunión Trump se dirigió al mandatario colombiano por su nombre de pila y, al cierre del encuentro, ambos presidentes intercambiaron sus números personales, gesto que fue interpretado como un canal directo de comunicación entre los dos.

Lee También

“Desde que llegó le dijo Gustavo (su nombre de pila), todo el tiempo le dijo Gustavo, eso si fue su estilo. Efectivamente, al final le dijo ‘Call me whenever you want’, ahí estaba la jefe de gabinete. Lo más importante es que se establece el contacto directo entre los dos presidentes, ese teléfono roto que veníamos viendo de que le decían a Petro una cosa y a Trump otra”, dijo García Peña.

Petro podrá llamar en cualquier momento a Donald Trump

García Peña aseguró que este contacto directo pone fin a una etapa en la que los mensajes llegaban de forma fragmentada o distorsionada entre las dos administraciones. Según relató, la frase de Trump invitando a Petro a llamarlo cuando lo considerara necesario marcó el punto más simbólico del encuentro.

Para el embajador, lo ocurrido en la Casa Blanca va más allá de la anécdota y representa un cambio en la dinámica bilateral. A su juicio, el establecimiento de una comunicación directa entre ambos mandatarios es uno de los principales resultados del encuentro, en medio de un contexto previo de tensiones y desencuentros.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.