Dávila convocó una rueda de prensa justo el día que Gustavo Petro sostuvo la esperada reunión con Donald Trump para difundir la información. Según la aspirante presidencial, la persona que la contactó lo hizo bajo las indicaciones del narco, quién habría dado la orden de que este acercamiento se diera cuando fuera extraditado.

Dávila dijo: “Según alias ‘Pipe Tuluá’, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República.

Estas son las declaraciones de Dávila:

Dávila, citando a ‘Pipe Tuluá’, asegura que existen pruebas, consistentes en audios y videos. Estas serán entregadas a las autoridades de EE. UU. en medio de su proceso legal en ese país.

Audio de ‘Pipe Tuluá’ sobre dineros a campaña de Gustavo Petro

En la rueda de prensa, Dávila procedió a publicar el audio en el que Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, deja ver que le entregó dineros al hermano del presidente:

“Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no me ha extraditado, porque yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión. Y, si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que usted debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solamente para su campaña, para cosas del día a día. Esas pruebas las vamos a pasar en los Estados Unidos”.

Vicky Dávila reta a Iván Cepeda

La precandidata aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a Iván Cepeda, quien lidera las encuestas, para que aclare quién lo está financiando y diga de dónde ha salido el dinero para los eventos públicos de su campaña.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.