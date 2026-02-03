El encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro se selló con un mensaje por parte del mandatario estadounidense cargado de impresiones positivas hacia Colombia, lo que deja entrever que hubo una amena conversación entre los presidentes.

En una postal en la que los jefes de Estado se dieron un apretón de manos, Trump escribió: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”.

La imagen fue publicada en las redes sociales de Gustavo Petro y por ahora, se espera un pronto pronunciamiento de lado y lado para conocer más detalles de los temas que abordaron en la reunión.

“Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia”. Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Un breve adelanto del encuentro lo dio Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien dijo a medios de comunicación: “Desearía tener más información para ustedes. La reunión acabó cuando yo estaba saliendo, pero vamos a emitir un pronunciamiento que se difundirá por Truth Social. El presidente Trump estaba en una actitud muy positiva y estaba esperando ansiosamente reunirse con el presidente Petro”.

La portavoz de la Casa Blanca también recalcó que la actitud del presidente Trump se mantuvo positiva y que estaba dispuesto al diálogo con el mandatario colombiano.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.