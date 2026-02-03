Ayer martes 3 de febrero de 2026 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Esta cita dio lugar a un encuentro marcado por las tensiones diplomáticas acumuladas durante el año pasado. Las relaciones bilaterales se vieron afectadas luego del regreso de Trump al poder en enero de 2025 generando roces y medidas que afectaron a Colombia directamente.

Dicha tensión se inició cuando Washington acusó a Petro de tener nexos con el narcotráfico, revocó su visa, impuso sanciones a Colombia y retiró la certificación antidrogas al país. Petro no se quedó corto y criticó en varias ocasiones la política exterior republicana, produciendo mayor crispación en la relación bilateral.

Presidencia informó que la reunión se llevó a cabo a las 11 horas de Washington en la Oficina Oval, bajo estricta privacidad. Pese a esto, se especuló con la posibilidad de que Trump permitiera el acceso de la prensa a última hora.

En un gesto simbólico, Petro obsequió a Trump una cesta de chocolates y café colombianos, aludiendo a su política de sustitución de cultivos de coca, elemento clave que ha marcado su mandato. Este gesto busca mostrarse cercano a las políticas de Trump, en un intento por disminuir la tensión existente entre ambos mandatarios.

#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos. 📍Oficina Oval

📸: Gobierno de Colombia pic.twitter.com/IyKpFwAlSG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Sin embargo, hubo otro detalle que no pasó desapercibido y es una carpeta que llevaba en la mano el presidente Gustavo Petro y que la tuvo en la parte de atrás mientras iba saludando con la otra mano a la delegación estadounidense. Es un elemento clave porque, según el periodista Juan Camilo Merlano, de Noticias Caracol, se trata de documentos con los resultados de la lucha antidrogas por parte de Colombia.

Incluso, el presidente le entregó la carpeta al embajador Daniel García Peña en la reunión, quien la mantuvo en sus manos en los primeros minutos de la charla.

¿Quién es Bernie Moreno, senador que estuvo en la reunión?

Esta fue otra sorpresa en la reunión, pues el senador republicano, muy cercano a Donald Trump, no estaba planillado para la visita; sin embargo, su presencia se explica por la posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones de Colombia, tal y como lo insinuaron en Blu Radio, sobre todo después de la reunión que él sostuvo con Roy Barreras, candidato a la presidencia en el país.

Nació en Bogotá, Colombia, y se mudó a los Estados Unidos con su familia cuando tenía cinco años. Es hermano de Luis Alberto Moreno, quien fue embajador de Colombia en EE. UU. y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Antes de entrar en política, fue un exitoso empresario en la industria automotriz. Compró su primer concesionario en Cleveland, Ohio, y llegó a construir un imperio de ventas de autos (Moreno Auto Group), además de invertir fuertemente en tecnología y Blockchain. Se posiciona en la derecha conservadora, con un discurso enfocado en la seguridad fronteriza, la reducción del gasto público y la defensa de las políticas de “America First”.

La 'pasión' de Gustavo Petro

