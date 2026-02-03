Donald Trump recibe a Gustavo Petro este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, luego de un año marcado por múltiples desencuentros y fuertes acusaciones emitidas desde Washington, en las que señalan al jefe de Estado colombiano de no luchar contra el narcotráfico.

La Presidencia de Colombia publicó las primeras fotos del saludo entre los mandataros en la Casa Blanca, previo a su reunión privada, cuyo tema prioritario será la política contra las drogas.

Gustavo Petro y Donald Trump / Presidencia

Reunión de Petro y Donald Trump EN VIVO

Previo a su reunión el presidente Trump, el mandatario colombiano emitió unas declaraciones en las que aseguró que su familia y él mismo han sufrido por el narcotráfico, reforzando el discurso que ha sostenido en los últimos meses para defender su gestión, cuestionada por la escalada violenta y el desbordamiento del tráfico de drogas.

Además, en su cuenta de X expresó: “Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”.

