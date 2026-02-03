La relación entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha empleado una rápida montaña rusa en el último año. El 3 de febrero de 2026, tras un periodo de tensiones diplomáticas, ambos líderes iniciaron su reunión en la Casa Blanca.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente, que está en Washington desde este lunes, se ha preparado arduamente para su encuentro crucial con el mandatario estadounidense, que lo recibió después de una llamada que sostuvieron hace algunas semanas y en las que tuvieron una especie de tregua, después de los duros señalamientos que se lanzaron.

Petro, acompañado de su familia, su nuera, su nieta y otros miembros cercanos, amaneció en la sede de la embajada de Colombia. Luego, en un video bajó unas escaleras del sitio diplomático, saludó a varios funcionarios y apareció vestido con un gabán negro y una corbata dorada, mostrando una elegancia poco usual en él.

Esta es la pinta del mandatario:

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Este fue el mensaje de Petro, antes de su reunión con Trump: “Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”.

La 'pasión' de Gustavo Petro

Iglesia católica rechaza declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena, al considerar que reinterpreta su vida de una manera equívoca.