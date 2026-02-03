El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vive una jornada crucial este 3 de febrero y ya se dio su llegada a la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump, en un encuentro que se llevará a cabo en Washington. La visita hace parte de la agenda diplomática entre ambos gobiernos, luego de varios episodios de tensión registrados en meses recientes.

De acuerdo con información conocida, el mandatario colombiano llegó acompañado de la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes hacen parte de la comitiva. Trump, por su parte, estará acompañado por Marco Rubio, secretario de Estado y clave en la intervención a Venezuela. En dicho encuentro también harán parte varios traductores, pues el presidente colombiano no habla inglés.



Petro inició su jornada aguardando el encuentro en la sede de la embajada de Colombia, donde fue recibido por Daniel García Peña. El mandatario llegó a la reunión con Trump muy cumplido, como no es su costumbre, pues en Colombia acostumbra a llegar tarde a todos sus compromisos.

¿Cuántas habitaciones tiene Blair House para huéspedes en la Casa Blanca?

Según la página oficial de la Casa Blanca, Blair House está destinada al alojamiento de jefes de Estado visitantes, sus familias y agregados diplomáticos, siempre que así lo disponga el presidente de Estados Unidos. La residencia es considerada una extensión protocolaria de la Casa Blanca y suele ser utilizada en visitas de alto nivel.

Durante años anteriores, este lugar también sirvió como hospedaje para expresidentes colombianos. Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se alojaron allí durante sus respectivos mandatos, en el marco de encuentros oficiales con el gobierno estadounidense.

Blair House es una de las residencias oficiales más emblemáticas de Estados Unidos y suele albergar a jefes de Estado y delegaciones extranjeras que visitan Washington por invitación del Gobierno estadounidense. Este complejo, ubicado frente a la Casa Blanca, sería el lugar en el que se quedaría el presidente Gustavo Petro durante su visita a Donald Trump.

De acuerdo con información oficial, el complejo Blair House cuenta con cerca de 109 habitaciones distribuidas en varios edificios interconectados. De ese total, 15 son habitaciones para huéspedes, cada una equipada con baño completo, destinadas exclusivamente a mandatarios, primeros ministros y altos funcionarios internacionales.

Además de los espacios de alojamiento, la residencia dispone de 3 comedores formales, usados para cenas protocolares y encuentros diplomáticos, así como dos amplias salas de conferencias donde se realizan reuniones oficiales y encuentros bilaterales. El complejo también está dotado con una cocina caliente y fría, preparada para atender eventos de alto nivel y requerimientos especiales de las delegaciones.

Entre sus instalaciones adicionales se encuentran un salón de belleza, una sala de ejercicios y una lavandería interna, lo que permite que los visitantes cuenten con todas las comodidades durante su estadía. Por estas características, Blair House es considerada la ‘Casa Blanca de los invitados’ y uno de los principales símbolos de la diplomacia estadounidense.

