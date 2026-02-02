El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició su visita oficial de cuatro días en Washington, con el anhelo de restaurar las tensas relaciones bilaterales con Estados Unidos, que se vieron desafiadas por conflictos verbales durante el último año. El principal objetivo de la visita es la próxima reunión con el presidente Donald Trump, marcando la primera vez que los dos líderes se reúnen cara a cara desde el comienzo del segundo mandato de Trump.

Petro, en un mensaje esperanzador antes de emprender su viaje, convocó al apoyo ciudadano cuando anunció: “Pienso que hay que llenarnos de optimismo, los espero el martes cuando esté reunido con Trump a hacer la cadena de los afectos. Finalmente nos protege el amor y las energías inteligentes que representan la luz”. Este mensaje fue divulgado a través de su cuenta de X, en la que también reveló acercamientos recientes con el encargado de negocios de EE.UU., John McNamara.

Junto al presidente Petro se encuentra una nutrida comitiva que incluye entre otros, a la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio y al ministro de Defensa Pedro Sánchez. La presencia de estos altos funcionarios evidencia el alcance multidimensional de la visita, que no solo buscará abordar temas de seguridad y narcotráfico, sino también aspectos relacionados con la migración y el comercio.

Sin embargo, en uno de los detalles particulares de la visita, en Blu Radio revelaron cuál es el regalo que tiene preparado el presidente Gustavo Petro para Melania Trump, la primera dama: “El presidente Petro llegó con regalos y uno de estos será para la primera dama de EE. UU., Melania Trump y se trata de un poncho, una prenda típica elaborada a mano por comunidades en Nariño. Sobre el regalo para Trump todavía no hay pistas, aunque el presidente ha dado pistas que será un objeto de orfebrería”, señalaron en Blu Radio.

