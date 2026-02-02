El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emprendió un viaje diplomático a Washington y llegó a territorio estadounidense este 2 de febrero con una agenda oficial de cuatro días cuyo punto de inflexión es la reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, pautada para mañana, martes 3 de febrero. El encuentro creará un contexto de expectativa diplomática luego de meses de tensiones entre ambos gobiernos.

La alta tension entre Colombia y Estados Unidos acrecienta la importancia de esta visita, que ocurre en un marco de medidas de seguridad extremas y sin permitir el acceso a medios de comunicación, como informó El Tiempo.

La comitiva que acompaña al presidente Petro incluye, entre otros, a la canciller Rosa Villavicencio, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Este último tendrá un papel destacado en las conversaciones sobre narcotráfico y crimen organizado.

El presidente colombiano ha expresado que este encuentro es “clave, fundamental y determinante” y que permitirá a las autoridades estadounidenses conocer los avances en la lucha contra los narcóticos que ha emprendido su Gobierno.

La agenda pactada para el encuentro incluye temas tan significativos como las extradiciones, las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, y la situación regional a raíz de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este último punto ha generado una considerable inquietud diplomática debido a las recientes declaraciones del presidente Petro, que afirmó que Maduro está “secuestrado”.

Por otro lado, Donald Trump también ha compartido su disposición positiva hacia la reunión. “Quiere reunirse y a mí me parece bien. También me he reconciliado con gente, así que vamos a reunirnos con él. Tuvimos una conversación muy buena. La gente de Colombia es increíble”, dijo el presidente estadounidense.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, explicó en una rueda de prensa que ambos gobiernos han trabajado activamente para garantizar un diálogo constructivo.

Adicional a la reunión bilateral, se ha planeado una visita a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el miércoles 4 de febrero, lo que amplia el panorama de enlace entre ambas naciones.

La visita del presidente Petro a Washington representa un hito en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en busca de superar las tensiones recientes y establecer bases sólidas para la cooperación en temas tan críticos como la seguridad, el comercio y la política regional.

