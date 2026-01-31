Antes de su trágico fallecimiento en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez vivió un momento especial con su colega Alzate. La periodista Diva Jessurum relató en el pódcast cómo un retraso por el clima en Medellín permitió que ambos artistas aclararan diferencias y retomaran su comunicación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mamá de Yeison Jiménez comparte su dolor y los momentos incómodos del homenaje póstumo)

Jessurum explicó que originalmente se preparaba una entrevista con Jiménez, que no pudo hacerse en la fecha prevista debido al clima. Sin embargo, esa situación propició un encuentro entre los dos cantantes, quienes habían tenido pequeñas diferencias previas. Eso sí, la periodista dejó muy claro que nunca existió una pelea real.

Esta es la entrevista que concedió la periodista:

Lee También

La reconciliación y la alegría compartida entre Yeison Jiménez y Alzate

Según la periodista, Yeison y Alzate se abrazaron y conversaron largamente, dejando atrás malentendidos. Cada uno incluso llamó a Jessurum para compartir su alegría por la reconciliación.

“Resulta que llegaron ese día y Dios parece que tuviera todo cuadrado… hablaron, se arreglaron, se abrazaron… cada uno me llamó por su lado”, contó Jessurum en su pódcast.

Este encuentro permitió que Jiménez cerrara ese capítulo de su vida con una sensación de armonía y amistad recuperada, justo antes de los últimos días de su carrera.

La periodista recuerda que Yeison Jiménez le dijo: “Adivina, estoy con Alzate y ya arreglamos, nos hablamos, superchévere. Ese man es muy bacano, yo lo quiero mucho. Nos estamos tomando unas aguas, luego te cuento.”

Y segundos después recordó las palabras de Alzate. “Imagínate lo que pasó. Pude hablar con Yeison. Qué bueno. Arreglamos. Yeison me invitó a comer y comimos y super chévere”.

Para Diva, “fue muy bonito” que Yeison Jiménez pudiera arreglar esa falta de comunicación que había tenido con Alzate, “que era pequeñita […], pero siempre es chévere aclarar las cosas”.

El homenaje en El Campín y el legado de Yeison Jiménez

Este sábado 31 de enero de 2026, se celebra un homenaje en el estadio El Campín, donde se recuerda la vida, la música y el legado de Yeison Jiménez. La periodista recordó que, en sus últimos días, Jiménez estaba entusiasmado con la preventas de su concierto, que habían alcanzado más de 20.000 boletas en apenas seis horas.

“Ese concierto iba a ser el más grande de su vida y él quería hacer historia en El Campín”, relató Jessurum, recordando la ilusión que tenía el cantante por compartir su música con el público.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.