La periodista Diva Jessurum fue una de las invitadas al pódcast ‘Sinceramente Cris’, conducido por Cristina Estupiñán, donde habló con profunda emoción sobre la estrecha amistad que sostuvo durante más de una década con el cantante de música popular Yeison Jiménez.

En la entrevista, la comunicadora no solo recordó anécdotas personales, sino que también reveló detalles inéditos de la última conversación que sostuvo con el artista antes de su muerte, así como las palabras que él le dijo en el último concierto al que ella asistió.

Jessurum contó que su relación con Yeison Jiménez fue mucho más allá de lo profesional. Con el paso de los años, forjaron una amistad sólida, basada en la confianza, el respeto y el acompañamiento mutuo.

Por eso, la noticia de su fallecimiento la golpeó profundamente y la llevó a recordar cada uno de los momentos que compartieron.

Según relató, la última vez que habló con el cantante fue el 3 de enero de 2026. En esa conversación, Yeison se mostró entusiasmado por los proyectos que tenía para el nuevo año, especialmente por una novela inspirada en su vida, un sueño que llevaba tiempo planeando.

El artista incluso le pidió un favor muy especial: que revisara los libretos del proyecto, pues quería asegurarse de que su historia fuera contada con respeto y sin elementos que no correspondieran a la realidad.

“Estábamos hablando de este año, de la novela que él quería hacer sobre su vida. Me pidió que le ayudara a revisar los guiones, porque no quería que saliera algo que no debía”, recordó Diva durante la entrevista.

Aunque asistió a incontables conciertos de Yeison Jiménez a lo largo de los años, la periodista sí tiene muy presente el último en el que coincidieron.

El deseoque Yeison Jiménez le hizo a Diva Jessurum

Fue el 6 de agosto de 2025, en Manizales, ciudad natal del cantante, a donde él mismo la invitó. Durante esa presentación, Yeison la saludó desde el escenario frente a miles de fanáticos y le dijo unas palabras que hoy cobran un significado especial.

“Si yo me muero, quiero que nos encontremos en otra vida y seamos amigos”, fue la frase que, según Jessurum, el artista le expresó en medio del ‘show’, sin imaginar que tiempo después esas palabras serían recordadas como una despedida.

Otro de los temas que Diva Jessurum reveló fue la enorme ilusión que tenía Yeison Jiménez por una canción que había grabado con Maluma. El cantante estaba emocionado porque el antioqueño sería su invitado sorpresa el próximo 28 de marzo y porque planeaban lanzar el tema a comienzos de este año.

Además, Maluma ya le había confirmado que estaría presente en el concierto del 28 de marzo en el estadio El Campín, un logro que llenaba de orgullo al artista caldense.

Según Diva, la colaboración surgió luego de un encuentro en el que Yeison le presentó varias canciones a Maluma, quien se decidió de inmediato por una de ellas. “Tenía una ilusión enorme por eso”, concluyó la periodista, dejando ver el entusiasmo y los sueños que Yeison Jiménez aún tenía por cumplir.

