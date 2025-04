El 12 de abril de 2025, Shakira deslumbró a Medellín con su concierto en el Estadio Atanasio Girardot, parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’. Luego de una espera marcada por la postergación del ‘show’ originalmente programado para febrero debido a problemas logísticos, la barranquillera cumplió con creces las expectativas de sus fanáticos.

(Vea también: “Mejor preocúpense por sus pecados”: duro mensaje de Dayana Jaimes, en medio de escándalo)

Sin embargo, el evento no estuvo exento de ecos de controversia, ya que Diva Jessurum, presentadora de Caracol Televisión, expresó públicamente su descontento por la ausencia de invitados famosos en los conciertos de Shakira en Barranquilla, un comentario que causó revuelo en redes sociales.

El concierto en Medellín fue un derroche de energía y nostalgia. Shakira, conocida por su carisma y entrega, ofreció un repertorio que abarcó desde clásicos como ‘Ciega, sordomuda’ y ‘Suerte’ hasta éxitos recientes como ‘Te felicito’. La producción, con pantallas LED gigantes y una pasarela que la acercó al público, reflejó el nivel de espectáculos internacionales, a los que ya está acostumbrada.

La emoción alcanzó su punto álgido con la presencia de un invitado especial: Maluma, el ícono paisa que encendió al estadio con la canción ‘Chantaje’. Según Billboard, el ‘show’ causó un impacto económico significativo, con miles de empleos en logística y un aumento del 66 % en la demanda hotelera en la ciudad.

(Vea también: Aída Victoria Merlano subió video contando el problema que tiene durante su embarazo)

Shakira compensó a sus fans con dos fechas consecutivas, el 12 y 13 de abril, asegurando que las entradas originales fueran válidas. Las puertas del estadio abrieron a las 4:38 p. m., y el evento comenzó puntualmente a las 8:00 p. m., con una asistencia masiva que agotó boletería en horas. Los precios, que oscilaron entre $ 167.000 y $ 1’081.000, reflejaron la alta demanda, y la organización impecable permitió que el evento transcurriera sin contratiempos, consolidando a Medellín como una parada clave de la gira.

Diva Jessurum critica a Shakira por su concierto en Barranquilla

En contraste, los conciertos de Shakira en Barranquilla, hechos el 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, causaron opiniones divididas, especialmente por parte de Diva Jessurum. La presentadora, conocida por su cercanía con figuras del entretenimiento colombiano, usó su perfil en Instagram para expresar su decepción:

“Shakira llenó el Metropolitano, pero qué lástima que no llevó invitados famosos como en otros shows. Barranquilla merecía más”. Sus palabras, replicadas en X, desataron un debate. Algunos usuarios apoyaron su crítica, argumentando que la ciudad natal de Shakira esperaba un espectáculo con colaboraciones de peso, como por ejemplo, su amigo Carlos Vives. Mientras, otros defendieron a la cantante, destacando que invitó a artistas locales como Chelito de Castro y Tatiana Angulo Fernández, priorizando un homenaje a la cultura costeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Unica Diva De La 📺 (@divajessurum)

(Vea también: Eddy Herrera reveló nuevos detalles sobre el caso de Rubby Pérez)

“Amamos a Shakira y sabiendo que la responsabilidad no debe ser 100 % de ella, debemos decir justo eso que tú dices, en Bogotá y Barranquilla nos quedamos esperando a alguien, yo si me quedé esperando Carlos Vives, me quedó ese vacío”, “pues yo estuve en el concierto ayer en Medellín y se lució. Yo no fui a ver a Maluma, yo llevé a mi hija a ver a Shakira. Con ese espectáculo que hace no necesitaba nadie en su escenario”, fueron algunos comentarios hechos en la publicación de Jessurum.

El concierto de Medellín, más allá de las controversias, fue una muestra del poder de Shakira para unir generaciones. Su capacidad para reinventarse, combinando ritmos latinos con producción de vanguardia, reafirmó su lugar como ícono global. Ahora que cierra su gira por Latinoamérica y se tomará un mes para ir por Europa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.