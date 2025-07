La antioqueña, de 27 años, se perfilaba como una de las competidoras más fuertes de la edición 21 del ‘Desafío’; no obstante, en el capítulo 16 fue eliminada, situación que dejó dolor en varios de sus compañeros.

Y es que la joven se hizo muy cercana a algunos participantes y hasta tuvo un romance pasajero con Zambrano, atleta que ganó una medalla Olímpica para Colombia, y que le echó el ojo desde el primer momento que la vio.

Luego de salir del programa de Caracol Televisión, ‘Isa’ contó en ‘La red’ que decidió dejar de trabajar como modelo para adultos, un oficio que empezó a ejercer después de la pandemia, para mejorar sus ingresos, pues había perdido el suyo de bartender, por el cierre de bares. En ese momento, aseguró, se dijo a sí misma que se iba a dedicar a ese trabajo por solo cinco años, tiempo que se cumple en 2025.

Agregó que, contrario a lo que muchos piensan, es una labor muy complicada y, aunque es muy rentable, ya no se siente feliz ejerciendo. “Es un trabajo que requiere disposición física, disposición mental, emocional, es algo que juega con cada parte de tu ser, juega energéticamente, juega con muchas cosas y siento que es un trabajo muy difícil”, dijo.

‘Isa’, además, manifestó en la entrevista que más allá de lo que la gente piensa (pues hay muchos que todavía no aprueban este trabajo), deja de hacerlo porque ya la “llena”.

“No quiero, no quiero seguir. Es algo que no me apasiona, no me emociona, no me nutre. Entonces, voy a tomar la oportunidad que tengo en el ‘Desafío’ para crecer en redes y trabajar en mis redes sociales“, señaló.

La exparticipante del ‘Desafío’, que es madre soltera de una niña, también seguirá trabajando como modelo de marcas, como lo viene haciendo desde hace tres años.

