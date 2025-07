Así como ha salido a flote quién es la pareja de Juan Diego Vanegas, presentador de ‘Día a día’, otra de las figuras de la pantalla chica expuso su lado más personal lejos de los reflectores.

Andrea Serna compartió a través de su cuenta personal de Instagram toda una reflexión acerca de los retos que ha tenido desde que asumió la presentación del ‘Desafío’, con Caracol Televisión.

La conductora del programa de competencias físicas confesó que ahora disfruta más los retos cuando son más exigentes, en un proceso que tuvo un comienzo lleno de aprendizajes muy fuertes.

“Me ha costado ganarme un espacio como conductora del formato. Al principio, ustedes no saben lo que fue y lo que me decían y los entiendo porque si hasta a mí me pasaba”, contó.

De hecho, puso en evidencia las inseguridades y miedos que tuvo en el arranque de esta etapa profesional en un formato en el que se ha convertido en un referente con el paso del tiempo.

“Yo me veía y decía: ‘Todavía hay algo que no me cuadra’. Pero claro, tantos años presentando de vestido largo, cercana con los participantes y aquí [debo ser] ruda, estricta, guerrera, pues cuesta, pero me gusta”, reconoció.

¿Qué deportes le gustan y ha practicado Andrea Serna?

Andrea Serna recordó que ha estado involucrada en baloncesto, voleibol y hasta gimnasia, deportes por los que siente simpatía y que marcaron un precedente para su actual experiencia en el ‘Desafío’ 2025.

“Como me ha costado entrar al universo de los atletas. El ejercicio y los deportes me han encantado desde siempre con el basquetbol, voleibol en el colegio, gimnasio hace muchísimos años, pero tomarse este camino desde otro punto de vista como lo asume un atleta es duro”, explicó.

De hecho, resaltó sobre el mencionado formato de Caracol Televisión la importancia para mezclar dos facetas que muchas personas consideran erradamente que están distanciadas.

“El ‘Desafío’ me ha mostrado que puedo disfrutar de la feminidad, la delicadeza y al mismo tiempo ser aguerrida, una mezcla increíble entre otras”, remarcó la caldense.

Por lo mismo, la conductora del concurso de Caracol Televisión planteó el valor de la resiliencia en la competencia como un ejemplo que ha asumido para su vida personal.

“El ‘Desafío’ me ha mostrado que la consistencia es un hilo conductor que te lleva a dar tu 100 % en un proyecto, así haya días en los que te sientes en 10 %, pero procurar mantener la cadencia y hacer tu mejor esfuerzo hoy, mañana, la próxima semana lleva a tu cabeza a permanecer enfocada y centrada en lo que estás”, indicó.

Serna aseveró que el programa le ha mostrado que debajo de las apariencias rudas de los participantes “de cuerpos de acero, fuerte y de coraje hay muchísima vulnerabilidad”, por lo que también exaltó su fortaleza mental.

“A propósito de los desafiantes, que lo que te dices impacta inmediatamente en lo que estás haciendo, pero impresionante. He visto jugadores tirados en la lona y en la arena agotados y sin aliento repitiéndose una y otra vez que sí pueden, que son capaces. Y, ¿qué sucede? Se levantan, se paran y ganan”, destacó.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna?

La reconocida presentadora colombiana Andrea Serna está casada con el empresario Juan Manuel Barraza, de quien sacó a relucir los cambios que lleva a cabo para acomodarse a la realidad que ella vive en el ‘Desafío’.

“El ‘Desafío’ me ha confirmado que sin mi red de apoyo esto sería insostenible. Mi esposo modifica sus horarios, cambia sus vuelos de trabajo, los abuelos están en primera fila, los tíos a una llamada de distancia, mis amigas divinas y todas pendientes. Cuánto lo valoro”, contó.

Barraza y Serna se unieron en matrimonio en el año 2010. Fruto de su relación, en 2014, nació su hija, Emilia Barraza Serna, con quien ella hace videos virales en ocasiones.

Juan Manuel Barraza es un empresario costeño, hermano de la también presentadora María José Barraza. Aunque Andrea Serna es una figura pública, la pareja ha mantenido su vida personal y familiar en un perfil más discreto.

¿Cuándo comenzó Andrea Serna como presentadora del ‘Desafío’?

Andrea Serna asumió el rol de presentadora principal del ‘Desafío’ de Caracol Televisión a partir del año 2019.

Su primera temporada al frente del popular reality de competencia fue el ‘Desafío 2019: Súper Regiones’. Desde entonces, se ha consolidado como la cara oficial del programa, conduciendo las ediciones subsiguientes, incluyendo ‘Desafío 2021: The Box’, ‘Desafío 2022: The Box 2’, ‘Desafío 2023: The Box 3’, ‘Desafío XX’ (2024) y la próxima ‘Desafío 2025: Desafío del Siglo XXI’.

Serna ha mencionado que su llegada al ‘Desafío’ fue algo inesperado en su carrera, pero que se planteó propósitos claros desde el primer día, consolidando su imagen en este formato de alta exigencia física y mental.

