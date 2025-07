Así como la queja de una reconocida expresentadora de Caracol tuvo eco, otra de las figuras de la pantalla chica sorprendió al exponer una realidad casi íntima en una conversación con una colega.

María Fernanda ‘Mafe’ Aristizábal aprovechó su podcast ‘Sentir y decir’ para abrirse con su compañera en el ‘Desafío’ 2025 y referirse a una exigencia propia que le ha jugado malas pasadas.

¿Cuál es el mayor desafío para María Fernanda Aristizábal?

‘Mafe’ Aristizábal y Andrea Serna tienen un vínculo cercano, por lo que la primera confesó que la autocrítica sin compasión es uno de sus más grandes desafíos personales.

Lee También

“Esa lucha diaria contra mí misma a veces me juega malas pasadas y me dice: ‘Cómo no vas a ser capaz, lo hiciste muy mal, por qué llegaste a decir esto o lo otro’. Suelo ser muy autocrítica, pero no desde la compasión”, reconoció la antioqueña en su charla en diciembre de 2024.

La presentadora del ‘Desafío’ 2025 recordó la manera en que esta realidad la afectó evidentemente, situación en la que se abrió con su compañera en el programa, Andrea Serna.

“Sí que he mejorado porque si yo te contara cómo me hablaba antes es difícil. Como que no tenía nada de amor conmigo misma y, después, me empecé a dar cuenta de lo bondadoso que es hablarte bien, de lo lindo que es decir: ‘Como yo soy un ser humano, me puedo equivocar y puedo volver a empezar'”, afirmó.

Precisamente, al entender ese camino para asumir mejores actitudes que le sirvan en el desarrollo de su salud mental, Aristizábal sentenció el paso a tomar en este tipo de casos.

“Siempre entonces como que es bien importante saber que no somos perfectos no somos unas máquinas y que día a día pues hay que hablarse con amor y desde la compasión”, concluyó.

¿Cuál es el podcast de ‘Mafe’ Aristizábal y de qué trata?

La modelo, presentadora y ex Miss Universe Colombia, ‘Mafe’ Aristizábal, tiene un podcast llamado ‘Sentir y decir’, se centra en la conexión humana, el autoconocimiento, el bienestar emocional y el crecimiento personal.

A través de sus episodios, ella busca crear un espacio de diálogo íntimo y reflexivo donde comparte sus propias experiencias y pensamientos, y a menudo invita a expertos o a otras personalidades para conversar sobre temas relevantes.

Ella misma ha descrito el podcast como una “terapia personal” que le da el poder de contar historias. Su objetivo es que los oyentes se sientan identificados con las vivencias y reflexiones compartidas, promoviendo la idea de que muchas de nuestras luchas internas y procesos emocionales son colectivos. Es un espacio para “sentir” las emociones y “decir” lo que a veces es difícil expresar, buscando herramientas y aprendizajes que puedan ser útiles para la vida cotidiana.

En sus redes sociales, ‘Mafe’ ha promocionado el podcast compartiendo clips y pidiendo a sus seguidores ideas de temas a tratar, lo que sugiere una interacción con su audiencia en la construcción del contenido.

¿Qué profesión estudió ‘Mafe’ Aristizábal?

María Fernanda ‘Mafe’ Aristizábal, la reconocida modelo, presentadora, y quien fuera Miss Universe Colombia en 2019 (representando al país en Miss Universo 2022), estudió la carrera de Comunicación Social.

Aristizábal se graduó de Comunicación Social en la Universidad Católica Luis Amigó, ubicada en Medellín, en el año 2021. Esta elección académica se alinea perfectamente con su trayectoria profesional, que ha incluido roles en televisión, creación de contenido para plataformas digitales y su participación en concursos de belleza, donde la comunicación efectiva es fundamental.

Aunque su camino la llevó al mundo del entretenimiento y la moda desde muy joven, su formación académica le ha proporcionado herramientas sólidas para desenvolverse en diversos medios. La carrera de Comunicación Social abarca áreas como el periodismo, la comunicación organizacional, la producción audiovisual, la publicidad y el marketing digital, habilidades que Mafe ha demostrado emplear en su faceta como figura pública e ‘influencer’.

De hecho, en entrevistas previas, Mafe ha mencionado que en un momento consideró estudiar medicina, pero finalmente se decantó por la comunicación, una decisión que, a la luz de su exitosa carrera en los medios, parece haber sido la correcta. Su podcast ‘Sentir y decir’ es un claro ejemplo de cómo aplica su conocimiento en comunicación para crear un espacio de diálogo y conexión con su audiencia.

* Pulzo.com se escribe con Z