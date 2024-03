Por: LA CHISMOSA

Faltan pocos días para el lanzamiento de la nueva versión del ‘Desafío’, que en este 2024 cumple sus 20 años. Andrea Serna volverá a ser la presentadora principal del formato y a ella la acompañará María Fernanda Aristizábal, exreina de belleza.

El anunció de su llegada se había hecho ya hace un par de meses, pero solo fue hasta semana que se conoció la primera imagen oficial de ambas presentadoras.

La misma María Fernanda fue la encargada de publicar la imagen, y de paso, decidió sincerarse con sus seguidores sobre lo emocionada qué está de trabajar junto a Andrea. Además de eso, les contó una anécdota del pasado con Serna.

María Fernanda Aristizábal, nueva presentadora del ‘Desafío’, le dedicó mensaje a Andrea Serna

“Tenía que compartirles estas dos fotos porque en realidad significan mucho para mí, pues si van a la segunda foto, la historia empieza 12 años atrás con una sonrisa inmensa en mi cara porque Andrea estaba en Armenia presentando un evento y llena de admiración pude pedirle una foto; ese sentimiento no ha cambiado desde entonces”, comenzó diciendo y agregó:

“Hoy, 12 años después me despiertan en la mañana con un mensaje que dice: ‘Mafe, aquí te enviamos la primera foto para que hoy puedas publicarla’, y con escalofríos simplemente me dije, ‘qué increíble es el camino de la vida’”.

De paso, se mostró bastante emocionada por ser parte del ‘Desafío‘, uno de los más vistos en cada de una de sus temporadas, y además, volvió a halagar a su ahora compañera de set.

“Cuántas sorpresas nos dan los años, la perseverancia, el trabajo, las ganas y qué bondadoso es Dios que me está poniendo en mi presente oportunidades como la de ser la anfitriona de los 20 años del ‘Desafio’ junto a una mujer llena de talento como lo es Andrea Serna. No saben lo que he estado viviendo últimamente viéndome llena de retos increíbles y llevando a cabo este proyecto, solo puedo decirles que lo que se viene está como para alquilar balcón, como dicen por ahí”.