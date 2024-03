Carolina Cruz está emocionada porque el primero de abril llegará a Caracol Televisión la edición 20 del ‘Desafio’, la cual contará con grandes sorpresas que serán reveladas el mismo día.

(Vea también: Carolina Cruz contó cómo fue la vez que pilló una infidelidad: “Él era el hombre perfecto”)

Sin duda, el ‘Desafío’ se ha destacado por ser uno de los ‘realities’ más vistos a lo largo de la historia del entretenimiento en Colombia, por lo que la presentadora de ‘Día a día’ no perdió la oportunidad para celebrar dicho lanzamiento en la TV y enviar, lo que podría ser, una pulla a ‘La casa de los famosos’ y el mismo Canal RCN.

A través de sus redes sociales, Cruz compartió un video de un adelanto del ‘Desafío’, en donde aparece su gran amiga Andrea Serna.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que lanzó: “Contando los días para disfrutar de la TV bien hecha“.

A pesar de que no se refirió a algún programa en específico, para nadie es un secreto que Caracol y RCN son competencia directa y así mismo los colaboradores que trabajan para cada canal.

(Vea también: “Muy angustiante”: Carolina Cruz dio más detalles sobre caso de acoso que sufrió con mujer)

El ‘rating’ de ‘La casa de los famosos’ ha ido cambiando desde su lanzamiento, pero los comentarios en redes sociales apuntan a que los televidentes no están muy contentos con el contenido del programa, no solo porque se exponen situaciones muy privadas de los participantes, sino porque se desarrollan situaciones, como peleas, que no son bien recibidas por los televidentes, además de los errores técnicos que han tenido.

No sería extraño que Cruz hiciera este tipo de comentarios, teniendo en cuenta que siempre ha sido una de las más emocionadas por las producciones hechas en Caracol Televisión, resaltando también el trabajo de tantos que están detrás de cámaras.