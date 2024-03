En el lanzamiento del nuevo podcast que ha lanzado Carolina Cruz, presentadora del programa de ‘Día a día’, de Caracol TV, para contar algunos secretos de su vida, como sus relaciones y experiencias, se destapó una situación traumática que vivió cuando una mujer que quería “volverse hombre” para estar con ella.

Ahora, la presentadora habló en ‘La red’, de Caracol TV, programa en el que amplió más detalles de esa incómoda experiencia, en la que fue acosada por una mujer que creía tener una familia junto a ella.

“Me acosó una mujer que se hacía pasar por Cristian, me mandaban cartas y quería que construyéramos una familia juntas. Empezó a ir al canal, hasta que ya tuve un encuentro con ella en un hotel en otra ciudad y muy temprano en la mañana. Fue asustador, que me tocara la puerta, fue angustiante”.

Después de varias cartas, dijo la vallecaucana, que perdió un bebé con Palomeque, la mujer comenzó a hablarle como si fueran esposas. Incluso llegó a decirle que quería volverse hombre por ella.

“Decía: ‘Quiero cambiarme de sexo por ti, quiero ser un hombre’. Ahí me empecé a asustar un poquito. No por la sexualidad de la persona, para nada, sino porque siento que el acoso no debería existir”, agregó.

La mujer la seguía a todo lado, en el canal y en cualquier evento en el que tenía. Incluso la acosadora le llegó hasta una de las tiendas del negocio de Cruz, por lo que la presentadora le puso una caución.

