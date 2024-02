La presentadora Carolina Cruz, en entrevista con la sexóloga Flávia Dos Santos en el programa ‘Placeres con Flávia’, contó sobre un doloroso episodio que sufrió hace unos años.

Cruz le contó a Flávia Dos Santos que quedó en embarazo en forma natural, pero a los dos meses perdió a su bebé:

“Después yo tuve una pérdida cuando empezamos a buscar el segundo bebé, a las nueve semanas, eso también fue duro porque me tuvieron que hacer un legrado, uno como mujer se culpa por muchas cosas”, contó la presentadora.

Por otro lado, la presentadora del matutino de Caracol Televisión contó: “El 30 % de las mujeres hemos tenido una pérdida. Si tu pones en un salón a 10 mujeres, tres tuvimos pérdidas”.

La sexóloga le dijo a la presentadora: “¿Cuándo has visto que los hombres se culpen por una pérdida de un bebé?”. La mamá de Matías y Salvador Palomeque expresó: “Nunca”.

La expareja de la presentadora, el actor Lincoln Palomeque, con quien ha compartido en varios eventos, contó que tuvo que hacer un tema de sanación y todo un proceso para volver quedar embarazada.

Después, la exreina contó sobre el tratamiento de fertilización in vitro al que se sometió para tener a Salvador: “Tenía 40 años y no quedaba embarazada, me di cuenta de que mi ovulación estaba baja, así que me sometí a una fertilización, fue muy rápido y gracias a ese tratamiento existe Salvador. Las tres experiencias han sido diferentes y de todas he aprendido un montón”.

¿Qué le pasó a Salvador, hijo de Carolina Cruz?

La exvirreina colombiana compartió a Flávia Dos Santos detalles de la enfermedad de su hijo menor Salvador Palomeque, explicando: “Lo que le ocurrió a Salva fue que se le obstruyó el conducto cefalorraquídeo, similar a cuando se tapa un desagüe, lo que causó una acumulación de líquido, resultando en una macrocefalia. Afortunadamente, este líquido no afectó al cerebro”.

La presentadora mencionó que se detectó a tiempo y se solucionó, convirtiendo el proceso en una experiencia normal para la familia.

