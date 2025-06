Chayanne publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado… ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa! 😂”, mensaje que, más que un reclamo, estaba cargado de humor, pues en realidad se refiere a los que lo llaman el papá de Latinoamérica.

No obstante, Amparo Grisales aprovechó el trino para desearle feliz Día del Padre y de paso echarle un piropo, muy fiel a su estilo. “No soy tu hija, pero te saludo PAPACITO”, escribió la jurado de ‘Yo me llamo’.

No soy tu hija pero te saludo PAPACITO!!!💋💕💋💕 https://t.co/AdX468turF — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) June 15, 2025

La respuesta de Grisales al trino de Chayanne encantó a varios de los seguidores del cantante, que no dudaron en darle la razón: “Eres la más” y ” Te amé. Y sí, es un papacito con todas las de la ley”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la colombiana.

Amparo Grisales tuvo amorío con Chayanne

El atrevido mensaje que le dejó la manizaleña al puertorriqueño no fue un impulso, sino que entre ellos hay una confianza, fruto de una amistad de varios años.

Grisales confesó que incluso tuvo un amorío con Chayanne, aunque la relación no prosperó porque ella es mayor que él y prefería no tener noviazgos con hombres menores . No obstante, reveló, que hubo “besitos” entre ellos.

¿Cuántos hijos tiene el Chayanne?

Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, está casado con la exreina de belleza y abogada venezolana Marilisa Maronesse desde 1992, y juntos son padres de dos hijos: Lorenzo Valentino, nacido el 14 de agosto de 1997, e Isadora Sofía, nacida el 10 de diciembre de 2000.

En una dinámica con sus seguidores a través de sus redes sociales, uno de los temas que surgió con humor fue precisamente la pregunta: “¿Cuántos hijos tienes?”. Con su característico carisma, Chayanne respondió:

“Tengo dos en casa y un montón en Latinoamérica… Bueno, eso es lo que dicen, no lo digo yo”.

El comentario, más que revelar un número real, rinde homenaje de forma divertida al cariñoso apodo con que lo conocen sus admiradoras: “el papá de Latinoamérica”. Sin embargo, en cuanto a descendencia oficial, el artista boricua es padre solo de dos.

