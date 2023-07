Así como ocurrió en el primer capítulo del ‘reality’ de canto, en el que el imitador de Miguel Bosé dejó con la boca abierta a los jurados, este jueves en la presentación que abrió el segundo episodio se presentó una situación que pocos imaginaron.

(Vea también: EN VIVO ‘Yo Me Llamo 2023’, de Caracol TV, capítulo 2 completo: qué artistas avanzarán)

Todo ocurrió justo después de que el doble de Chayanne terminara de interpretar la canción ‘Dejaría todo’, cuando los jurados entraron a dar su opinión.

—Sí te llamas Chayanne— dijo César Escola.

—Para mí también te llamas Chayanne— agregó Amparo Grisales.

La actriz destacó que la mirada y la sonrisa del participante eran las cualidades más parecidas que tenía al artista original.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué, él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, narró la también modelo.