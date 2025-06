Ser papá es uno de los grandes sueños que tienen muchos hombres en el mundo, pues el poder criar y acompañar a un niño sigue siendo una idea que motiva y más cuando se tiene una pareja estable y con la cual ya se construyó un hogar.

(Ver también: “Se me adelantó”: hermana de famosa actriz de ‘Betty’ (que también murió) despidió a Kepa)

Sin embargo, cuando ocurre, a muchos ya no les gusta la experiencia, ya sea por la cantidad de tiempo que exigen, lo costoso que puede llegar a ser o incluso por el poco sueño que se puede tener en los primeros meses de vida.

Es más, algunos incluso no recomiendan la experiencia por x o y razón. Uno de esos es el actor colombiano Jairo Camargo, que ha salido en innumerables producciones a nivel nacional, quien en una entrevista reciente aseguró que hoy por hoy, tener hijos es incluso una irresponsabilidad.

“No es la gran experiencia de la vida. Nos hacemos cargo hasta cierta edad, porque hay que hacerlo, pero hay una edad en la que ya no se puede. Los hijos son la embarrada. Hazte cargo de ti mismo, que es lo que yo he hecho, y eso me ha aliviado mucho”, comenzó diciendo, en diálogo con La Red.

Y agregó: “Con Bianca a veces hablamos. No somos amigos porque yo no creo en eso tampoco, los papás son papás, no son amigos“.

Además, también habló del tema de los nietos, pues él aseguró que se hizo responsable de su hija, pero no más allá porque ahí ya es responsabilidad de los papás del bebé.

“Yo no soy de dar consejos ni de decirle nada a la gente, pero a mí me parece que es una gran irresponsabilidad tener hijos en este momento“, concluyó el actor de 71 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

(Ver también: Murió Kepa Amuchastegui, recordado actor de ‘Betty, la fea’ que padecía grave enfermedad)

Estas declaraciones despertaron toda clase de comentarios en las redes sociales, tanto de aquellos que apoyan al actor como los que opinan completamente diferente a él, pues argumentan que los hijos son una gran compañía y que nadie debería cohibirse de vivirla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.