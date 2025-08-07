Las motos se han convertido en el medio de transporte favorito de los colombianos, pues con el alto costo de los automóviles, la dificultad de movilizarse y la inseguridad en el transporte público, las personas prefieren invertir unos cuantos millones para moverse más libremente.

(Ver también: Colombia, inundada de motos: se vendieron casi 90.000 en un mes con Bajaj y AKT liderando)

De hecho, 2025 se ha plantado como un año histórico para esta industria, pues solo en julio se vendieron 112.214 unidades nuevas en todo el territorio nacional, lo cual significó un crecimiento del 56.48 % con respecto al año anterior. Esto acerca aún más el sueño que tienen las marcas de llegar al millón de ventas en un solo año.

Ahora, una de las motos más vendidas ha sido la AKT NKD 125, justamente porque su precio es bajo y su funcionalidad en las calles es óptimo, dando el rendimiento necesario y esperado.

Cuánto cuesta la AKT NKD 125

De hecho, para no soltar el acelerador y seguir manteniéndose en la primera posición del mercado, AKT tomó la decisión de sacar una promoción para que los usuarios se ahorren casi un millón de pesos.

Tal como se puede apreciar en la página web de AKT, esta motocicleta tiene un valor original de 5’390.000 pesos. Sin embargo, para todos aquellos que la financien con Progreser les quedará en 4’490.000 pesos, lo que se traduce en un descuento de 900.000 pesos.

Además, para separarla, la página agregó que se puede hacer desde los 300.000 pesos, que es un valor muy asequible para luego ir pagando de a pocos.

Cuánto pagará mensual por un crédito de una AKT NKD 125

Ahora, si usted solo pone ese monto y el resto decide financiarlo a 12 cuotas, debe pagar un total de 621.045 pesos, teniendo en cuenta el valor del fondo de garantías, el seguro de vida e incluso el seguro de la moto.

Qué trae la AKT NKD 125

Qué trae la AKT NKD 125

Entre las características de esta moto se destaca lo económica que es, pues tiene un motor 125 que da 10.34 caballos de fuerza. Además, es muy liviana, pues pesa 94 kilos y tiene una altura de 80 centímetros.

Por otro lado, tiene una luz multifocal y franja LED, frenos de disco delanteros y velocímetro digital, que la hacen muy completa para el segmento.

