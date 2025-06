Luis Alberto Saavedra Ávila, conocido solamente como Alberto Saavedra, es un actor colombiano nacido en Cali que ha participado en exitosas producciones televisivas. Pero en las últimas horas su nombre fue noticia por la inédita historia que contó sobre cómo se enteró de que las personas a las que llamaba padres en realidad no lo eran.

Fue en el programa ‘La red’ donde narró inicialmente cómo supo quién era su padre biológico, pues una hermana de ese hombre se lo mencionó después de que había fallecido.

“Una persona que había sido muy especial conmigo, pero yo no lo había tomado por otro lado, murió. A raíz de su muerte, supe que él era mi papá, porque la hermana de él me llamó la noche que él murió y me dijo ‘supe que tenemos que compartir la tristeza’. Le dije ‘¿por qué?’, me dijo ‘porque Augusto es tu papá’. Pero nunca me hablaban de papá, entonces tampoco me interesaba mucho”, aseguró en el espacio mencionado.

Acá, su relato:

Saavedra afirmó que el hombre que resultó ser su padre biológico siempre estuvo muy pendiente de él, pero nunca sospechó nada.

“Lo que me fue sacando de la casa, salí desde muy niño, fue que no respetaran mis inquietudes artísticas, y este señor, que resultó ser mi papá, me escudriñaba y me decía ¿qué vas a hacer?”, recordó en el programa de chismes.

Respecto a su madre adoptiva, quien murió en los años 90, Luis Alberto explico que nunca le contó la verdad y que no le guardaba ningún tipo de rencor.

“A ella en sus años finales yo creo que la mortificó bastante […]. Pienso mucho en mi origen, sin ningún rencor o molestia. Más bien es la curiosidad de saber por qué nunca me lo dijeron y me tuvieron siempre así. A uno le gusta estar en lo cierto de su origen y más que todo por entender por qué soy así y a quién le saqué esto”, concluyó sobre el tema en el mismo programa.

¿En dónde ha actuado Alberto Saavedra?

Considerado uno de los pioneros de la televisión colombiana, comenzó su carrera en la década de 1970 con radionovelas en Caracol, donde su versatilidad teatral le valió el apodo de ‘el comodín’ por parte del director Jaime Botero.

Con la llegada de la televisión, Saavedra se destacó en producciones como ‘Vecinos’ (2005, como don Gervasio), ‘El man es Germán’ (2019), ‘Bolívar: Una lucha admirable’ (2019), entre otras.

Otros roles memorables incluyen a Clodoveo Sanz en ‘Yo y tú’, Cándido Pedroza (Tatico) en ‘Amándote’, Sacrificio en ‘Te voy a enseñar a querer’ y Orca en ‘La hora del vampiro’. También participó en series como ‘La baby sister’, ‘Última hora’ y ‘Arelys Henao, canto para no llorar’.

