La actriz caleña Valeria Galviz, reconocida por su talento en la televisión colombiana, se sinceró en una profunda conversación con Cristina Estupiñán sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su primer embarazo.

A sus 36 años, Galviz compartió detalles íntimos de esta experiencia que la marcó profundamente y que, según ella, aún es un tema tabú para muchas mujeres.

“A mí me daba sustico, estuve peleada con la maternidad durante muchos años”, confesó Valeria. La actriz explicó que tenía miedo de formar una familia debido a sus propias vivencias en un entorno disfuncional. “Siempre lo postergaba porque tenía miedo de perder mi esencia profesional, de que no llegara el padre ideal para mis hijos. Pero la maternidad, como todas las cosas buenas de la vida, a veces llega cuando menos lo esperas”.

Fue en un momento de estabilidad junto a su pareja, Uriel, que decidieron intentarlo. “Dijimos: ‘¿por qué no?’ Y muy rápidamente, en dos meses, llegó mi bebé. Desde que te dan esa noticia, empieza un sueño a latir. Toda tu vida gira en torno a ese bebé que estás esperando”, relató con emoción.

Valeria Galviz narró cómo perdió su bebé

Sin embargo, la ilusión se convirtió en angustia durante un control de rutina. Valeria asistió a la cita acompañada de su pareja y su madre. “Fue muy loco. Uno cree que eso nunca le va a pasar, pero pasa más seguido de lo que se piensa”, contó. En medio del examen de ecografía, notó la expresión preocupada de su ginecólogo. “Le dije a Uriel: ‘algo malo está sucediendo’. Él y mi mamá intentaban tranquilizarme, pero yo lo sentía. Algo no estaba bien”.

Minutos después, el especialista confirmó la dolorosa noticia: el embarazo se había detenido. “Me dijo: ‘cámbiate y te explico las tres opciones que existen’. Yo iba a escuchar el corazón de mi hijo y todo se me puso negro. Lloré horrible. Mi mamá empezó a ahogarse del dolor y salió del consultorio, pero yo no quería salir del baño”.

El ginecólogo le explicó que podían esperar a que el cuerpo expulsara naturalmente el embarazo, inducirlo con medicamentos o practicar un legrado. “Le dije a mi esposo que eligiera él, porque yo estaba completamente atacada. Elegimos el legrado. El médico dijo que era lo más recomendable, porque era muy complicado ver perder una vida en casa”.

Esa misma noche, a las 10:00 p. m., Valeria ya no estaba embarazada. Tenía apenas ocho semanas de gestación. “Desde que sucedió, he dejado de buscar el porqué. Eso te enloquece. No hay una explicación. Pasa, y pasa un montón”, reflexionó.

Según la actriz, una de cada tres mujeres atraviesa por una pérdida gestacional, pero muy pocas lo comparten públicamente. “Es un duelo muy silencioso. La sociedad espera que estés bien rápido. A la gente le da pena hablar del tema. Pero yo quiero llorar a este hijo, quiero tener un duelo. El hombre es más práctico, te dice ‘lo volvemos a intentar’, pero para nosotras no es tan sencillo”.

El mensaje que quiere llevar la actriz Valeria Galviz a otras mujeres

Galviz, quien participó en la serie ‘Klass 95‘, decidió romper el silencio porque quiere visibilizar este tipo de pérdidas. “Sigue siendo un tabú. Muchas mujeres sienten miedo de hablarlo, como si fuera una falla, una vergüenza. Yo no lo siento así. Quiero darle un espacio a ese hijo que no llegó, pero que fue profundamente amado”.

Con valentía, la actriz abre un camino para que más mujeres se sientan acompañadas en su dolor y comprendan que su experiencia no es única ni debe vivirse en silencio.

“Mi ginecólogo me decía: ‘Yo hago entre dos y tres legrados al día’, y con el tiempo me llegaron muchas mujeres compartiendo sus historias. Sé que algún día voy a superar esto, pero no pienso guardármelo en silencio. Mi vocación está enfocada en sanar corazones y vidas; por eso estoy en noveno semestre de Psicología. Esto es reciente, ocurrió hace apenas un mes y medio. Claramente hay mucho dolor, estoy atravesando un duelo y no lo he superado, porque es un proceso. Hay días buenos y días difíciles, pero voy avanzando, paso a paso, con la esperanza puesta en sanar”, explicó Galviz.

