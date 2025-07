Orlando Liñán, presentador del programa matutino ‘Buen día, Colombia’ y reconocido cantante vallenato, preocupó a sus seguidores luego de publicar una imagen en sus redes sociales donde aparecía con su pie izquierdo enyesado. La fotografía causó una ola de comentarios de apoyo y preguntas sobre su estado de salud, por lo que el artista decidió contar en detalle lo ocurrido.

En entrevista con el periodista Ariel Osorio, conocido como ‘Gordo’ Ariel, Liñán explicó que todo comenzó de forma inesperada.

El periodista le preguntó en tono de broma: “¿Es cierto que usted metió la pata?”. A lo que Orlando Liñán respondió entre risas: “¡Sí, la metí con toda! Y esta vez fue literal, porque fue con el pie… otras veces la he metido, pero de otra forma”.

Sin embargo, el alivio fue momentáneo. Una vez finalizó el ‘show’ y se dispuso a bajar del escenario, el dolor reapareció de forma intensa y el pie comenzó a inflamarse. Pese a ello, tenía otro evento privado al día siguiente y decidió cumplir con su presentación, aunque tuvo que hacerlo sentado, debido a la incomodidad que le causaba la lesión.

Al regresar a Colombia, Liñán acudió de inmediato a un ortopedista. Tras varios exámenes, el diagnóstico fue claro: tendinitis en el pie izquierdo, una inflamación de los tendones que requiere reposo e inmovilización.

“Me incapacitó, me pusieron el yeso y me dieron indicaciones para una recuperación adecuada. Pero quiero aclarar que no he cancelado ningún compromiso. Sigo firme, con las botas puestas”, afirmó el artista, dejando en claro su compromiso con su carrera musical y televisiva.