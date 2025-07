El pasado 17 de julio a las 8:00 p. m., el escenario de Theatron fue testigo de un encuentro cargado de tensión, controversia y expectativa. Se trató de la entrevista entre Yina Calderón y Diva Rebeca, el reconocido personaje interpretado por el periodista y actor Ómar Vásquez, quien con su estilo ácido y sin filtros se convirtió en un referente de la farándula digital colombiana.

(Vea también: “Hay alguien detrás de esto”: Yina Calderón, enfurecida por condena contra su amiga ‘Epa Colombia’)

Este ‘show’ en vivo prometió ser mucho más que una entrevista: era una especie de “cara a cara” sin censura, donde los temas más polémicos del presente y del pasado salieron a la luz. Yina, quien se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, respondió en vivo a las acusaciones que recientemente hizo en su contra Aída Victoria Merlano, quien la señaló de traición y de haber filtrado, sin su consentimiento, el embarazo que mantenía en secreto.

Además de este escándalo reciente, Yina también se abrió para hablar sobre su trayectoria en los medios, su evolución como figura pública, y los altibajos personales que ha vivido frente al escrutinio del público. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche es, sin duda, el reencuentro entre Yina y Diva Rebeca, luego de haber protagonizado uno de los enfrentamientos más sonados en redes sociales.

Lee También

Años atrás, Yina arremetió duramente contra Omar Vásquez —creador de ‘Diva Rebeca’—, acusándolo de hipócrita y falso. En respuesta, él la tildó de “mitómana” y no dudó en lanzar críticas contundentes hacia su comportamiento. Desde entonces, no se habían vuelto a ver en un mismo espacio, lo que causó una gran expectativa sobre si esta entrevista será un espacio para reconciliarse, para encender aún más la polémica o para cerrar definitivamente esa etapa de enemistad.

Lo que nadie se esperaba era que, durante la conversación, surgiera un momento incómodo y tenso en plena tarima. Mientras el ‘show’ se desarrollaba, un stripper se acercó a Yina Calderón para hacerle un baile sensual, como parte del espectáculo.

Sin embargo, la reacción de la exprotagonista de ‘reality’ fue inmediata y cortante: “ No. Páralo o me retiro ”, le dijo con firmeza a Diva Rebeca, visiblemente molesta.

Ante la incomodidad, Yina se dirigió directamente al bailarín y le pidió disculpas, dejando claro que su incomodidad no era personal, sino por el tipo de situación. Horas más tarde, en una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, Yina aclaró el motivo de su reacción:

“Yo soy loca de cabeza, pero no de la cuca. A mí esos temas de sexo o que un man me lo restriegue no van conmigo. Si yo hago eso, es con el hombre que yo ame. Y no es por ser morronga, es porque no me gusta”, expresó.